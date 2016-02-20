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Mustafa Denizli'nin koltuğu sallanıyor!

Mustafa Dеnizli, Lаziо kаrşısındа аlınаn bеrаbеrliktеn sоnrа yönеtimin gözündеn düştü. Tаrаftаr tаrаfındаn istifаyа çağrılan kurt hоcа, tеrcihlеriylе hayal kırıklığı yаşаttı

Mustafa Denizli'nin koltuğu sallanıyor!

 Galatasaray'da Lazio önünde TT Arena'da alınan beraberlikle turun ateşe atılmasının faturası Mustafa Denizli'ye kesildi. Kendi hücum felsefesine aykırı, 5 stoperli, korkak kadro seçimi sonrası çok eleştirilen Denizli gözden düştü. Hamza Hamzaoğlu'nun ardından şampiyonluk iddiası ile göreve getirildi ancak aldığı başarısız sonuçlarla büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Alınan sonuçlardan sonra Denizli, yönetimin kendisine olan desteğini tamamen kaybetti.

KİMSE 'KAL' DEMEYECEK

Başkan Dursun Özbek tarafından 1,5 yıllığına göreve getirilen tecrübeli teknik adamın, Lazio karşısında alınacak sonuçla elenseler bile gönderilmeyecek. Ancak Mustafa Denizli'nin istifa etmesi durumunda da hiç kimsenin "Kal" demeyeceği öğrenildi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Trabzonspor ve Lazio ile üst üste oynanacak zorlu maçların sonuçlarına göre istifa edebileceği spekülasyonları yapılan Denizli'nin, yönetimle yaptığı peşin anlaşma nedeniyle eli kolu bağlı... İki yıl için 4.5 milyon Dolar'a imza atan Denizli, 1.5 milyon Dolar'ı peşin almıştı. Ocak ve şubat ayları için de 400 bin Dolar daha ödeme yapıldı. İstifa etmesi halinde "borçlu" kalacak olan Denizli'nin hem takımın gidişatı hem de yönetimden eski sıcaklığı görememesi nedeniyle oldukça üzgün olduğu öğrenildi.

DENİZLİ'DEN FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ

Habertürk gazetesinin haberine göre; Lazio maçında defansif bir takım çıkaran ve forvette Umut Bulut'u kesip Lukas Podolski'yi oynatan Mustafa Denizli, Trabzonspor önünde yeniden değişikliğe gidecek. Forvette Umut Bulut'a şans vermeyi düşünen Denizli, Alman yıldızı sol kanada çekmeyi planlıyor. Lazio maçında sonradan giren Yasin Öztekin'in de yarın 11'de başlaması bekleniyor. Orta sahadaki görüntüden memnun kalmayan Denizli'nin, Chedjou'yu da yeniden stopere çekeceği öğrenildi.
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Mustafa Denizli
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