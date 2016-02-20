Mustafa Denizli'nin koltuğu sallanıyor!

Galatasaray'da Lazio önünde TT Arena'da alınan beraberlikle turun ateşe atılmasının faturası Mustafa Denizli'ye kesildi. Kendi hücum felsefesine aykırı, 5 stoperli, korkak kadro seçimi sonrası çok eleştirilen Denizli gözden düştü. Hamza Hamzaoğlu'nun ardından şampiyonluk iddiası ile göreve getirildi ancak aldığı başarısız sonuçlarla büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Alınan sonuçlardan sonra Denizli, yönetimin kendisine olan desteğini tamamen kaybetti.
Galatasaray'da Lazio önünde TT Arena'da alınan beraberlikle turun ateşe atılmasının faturası Mustafa Denizli'ye kesildi. Kendi hücum felsefesine aykırı, 5 stoperli, korkak kadro seçimi sonrası çok eleştirilen Denizli gözden düştü. Hamza Hamzaoğlu'nun ardından şampiyonluk iddiası ile göreve getirildi ancak aldığı başarısız sonuçlarla büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Alınan sonuçlardan sonra Denizli, yönetimin kendisine olan desteğini tamamen kaybetti.