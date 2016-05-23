Mustafa Denizli “Milli Takım Güzel Oynadı, Umut Verici”

Teknik direktör Mustafa Denizli, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin durumunu değerlendirdi.



Tecrübeli futbol adamı Mustafa Denizli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası öncesi durumunu değerlendiren Denizli, "Şu anda milli takımın bize verdiği mesaj, bu şampiyonada son derece iyi ve açık kapıların olduğu bir mesaj. İnşallah da düşündüklerimizi gerçekleştirir" diye konuştu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'nin bugünkü ortamına layık bir ortam olsun. Güzel bir maç olsun. Fenerbahçe de, Galatasaray da bu finale hak ederek geldiler. Hak edenin kazanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.