Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Denizli “Milli Takım Güzel Oynadı, Umut Verici”

Türkiye’nin tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Denizli İngiltere-Türkiye hazırlık maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli “Milli Takım Güzel Oynadı, Umut Verici”

Teknik direktör Mustafa Denizli, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin durumunu değerlendirdi.

Tecrübeli futbol adamı Mustafa Denizli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası öncesi durumunu değerlendiren Denizli, "Şu anda milli takımın bize verdiği mesaj, bu şampiyonada son derece iyi ve açık kapıların olduğu bir mesaj. İnşallah da düşündüklerimizi gerçekleştirir" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'nin bugünkü ortamına layık bir ortam olsun. Güzel bir maç olsun. Fenerbahçe de, Galatasaray da bu finale hak ederek geldiler. Hak edenin kazanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Mustafa DenizliA Milli Takımİngiltere Türkiye Hazırlık Maçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.