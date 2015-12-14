Mustafa Denizli Lazio kurasını değerlendirdi

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "İtalyan takımlarıyla bayağı oynama fırsatımız oldu. Kim gelirse gelsin, biz iyiysek rakibin önemi yok. İtalyan takımlarıyla olan başarılarımız herkes tarafından biliniyor. Özellikle Juventus başarısından sonra. İlk maçımız 18 Şubat'ta. Biz o tarihe kadar çok daha iyi bir çizgide olacağız. Turu geçtikten sonra, nerede geçtiğimizin önemi yok. İster evde, ister deplasmanda. Taraftarımız bizim maçlara hangi düşünceyle çıktığımızı biliyor. İyi bir rakiple oynuyoruz. Güzel bir maç olacak." dedi.



Devre arasında radikal değişiklikler yapılıp yapılmayacağı sorulurken, "Kimse devre arasından bahsetmesin. Topu topu 12 gün olan bir devre arasından bahsediyoruz." sözlerini kullandı.