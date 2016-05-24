Mustafa Denizli “Kupayı Hakkeden Kazansın”

EURO2016 öncesinde City of Manchester Stadyum'unda İngiltere'ye 2-1 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonrasında yaptığı açıklamada, İngiltere Milli Takımı'na atılan ilk golü, "Şanssızlığımızı kırdık diye düşünüyorum. Birini kırdık, ikinciyi kıramadık" sözleriyle değerlendirdi.



İngiltere Milli Takımı'nın son yılların en iyi takımlarından biri olduğunu ifade eden Fatih Terim, oyundan memnun olduğunu dile getirerek, "İngiltere'ye karşı bu reaksiyonu göstermek kolay değil. Kazanabilir miydik, evet. Ben maçı seyreden ülkemizin insanlarının 'İşte budur. Bizim çocuklarımız her şeyi yaptı ama olmadı, helal olsun onlara' dediklerine eminim. Gördüğünüz gibi bu atmosferde oynamak hiç kolay değil. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama oyunla sevindirdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.