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Mustafa Denizli kupa maçlarında yetersiz olan oyuncuları gönderiyor

Galatasaray'da Kupa maçlarında performansı düşük olan 5 oyuncu ile yolların ayrılacağı iddia edildi, özellikle Mustafa Denizli bu oyuncuların takıma artık katkı veremeyeceği görüşünde

Mustafa Denizli kupa maçlarında yetersiz olan oyuncuları gönderiyor

 Hamza Hamzaoğlu'nun takımdan gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın başına geçen ve takımda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, kötü performanslarından ötürü Sarı-kırmızılılar'dan ayrılacak isimleri belirledi ve listeyi yönetime sundu.

İSİMLER BELİRLENDİ

Tecrübeli teknik adamın üzerini çizdiği Tarık Çamdal, Cem Karacan, Jose Rodriguez, Hamit Altıntop ve Emre Çolak'tan 3'üyle yönetim yolların ayrılması konusunda anlaştı.

ESKİ TAKIMLARINA DÖNÜYORLAR

Cem Karacan'ın eski takımı Reading'e döneceği, Tarık içinse Eskişehirspor'la anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Emre Çolak'ın Antalyaspor'a transferinin ise Wesley Sneijder'e bağlı olduğu, Rodriguez'in ise İspanya 2. Ligi'nden bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu bildirildi. Hamit ise sözleşmesi bitene kadar takımda kalacak gibi görünüyor.

(Kaynak: Fotospor)
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