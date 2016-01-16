Mustafa Denizli kupa maçlarında yetersiz olan oyuncuları gönderiyor

Hamza Hamzaoğlu'nun takımdan gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın başına geçen ve takımda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, kötü performanslarından ötürü Sarı-kırmızılılar'dan ayrılacak isimleri belirledi ve listeyi yönetime sundu.
Hamza Hamzaoğlu'nun takımdan gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın başına geçen ve takımda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, kötü performanslarından ötürü Sarı-kırmızılılar'dan ayrılacak isimleri belirledi ve listeyi yönetime sundu.