Mustafa Denizli kararını verdi o isimler gönderiliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ikinci yarı için iddialı konuştu. Denizli, "Yarışın içinde biz olmazsak bu yarış olmaz. Bizim adımıza kolay bir yarış değil. Önümüzde zor bir tablo var. Önemli olan bu zor tablo içinde devam etmek. Son 5 lig maçı itibariyle düşüncemizden 3-4 puan fazla kaybettik. Biz kazanmak mecburiyetindeyiz" dedi. Denizli ayrıca kupa maçının ardından 3-4 oyuncuyla yollarının ayrılabileceğini söyledi.







Süper Toto Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray Antalya'nın Belek bölgesinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Mustafa Denizli, düzenlediği toplantıda şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER EDEMEDİĞİMİZ 3 İSİM VAR"

Yapılan transferlerle ilgili yaş kriteri koyduklarını ve takımın yaş ortalamasını aşağı çekmek için çalıştığını belirten Denizli, "Bu sene bizim izlediğimiz transferlerin zorluk derecesi biraz yüksekti. Belli bir yaş üzerine çıkmak istemiyorum. Takımımızın yaş durumu normalin biraz üzerinde, bu tercihlerde iki aşamalı düşünceyi ortaya koydum. Gelecek arkadaşların takımda görev yapacak nitelikte ve belli bir yaş gurubunun altında olması lazım. Donk bu grubun dışında ama onun dışında gelecek olanlar 25'in altında olacak. Dolayısıyla bu yaş grubu transfer düşüncelerimizi gerçekleştirmede zorluklar çıkarıyor. Şu anda görüşüp transfer edemediğimiz 25 yaş altında 3 futbolcu oldu. Yarım saat önce bu gelişmelerden birisini daha gerçekleştirme imkanı sağlanamadı. Fransız takımında bir oyuncuydu" dedi.

"KUPA MAÇINDAN SONRA 3-4 ARKADAŞIMIZ AYRILACAKTIR"

Teknik Direktör Denizli, çizgi dışında da çalışmaların olduğuna vurgu yaparak, özellikle önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan kupa maçının ardından bazı futbolcuların takım içinde yer alamayacağını söyledi. Teknik kadro için de kafasında bir iki ismin olduğunu belirten Denizli, şöyle konuştu:

"Kupa maçından sonra muhtemelen bu kadroda yer almaları zorlaşacak olan arkadaşlarımız var. Buradaki aşamalar ince elenip sık dokunacaktır. Muhtemelen aramızdan 3-4 arkadaşımız ayrılacaktır. Teknik adamlık futbolculuk yıllarının sonunda başlayan ayrı bir istek ve hedeftir. Eğer geriye dönük benim çalışmalarımı takip ederseniz ben teknik adamlığa başladığımdan bu yana benim yanımda görev yapanların tamamı futbolculuktan ayrılıp teknik adam olmayı isteyenlerden oluştu. Böyle bir çalışmayı yine amaçlıyorum ancak şu ana kadar olmadı. Kendi çalışmalarımdan böyle bir çalışmaya benimle böyle bir yolculuğa çıkmak isteyen bir arkadaşla temasım olmadı. Olur mu olur kafamda bir iki isim var. Önümüzdeki günlerde böyle bir durum olursa paylaşacağım."





UMUT BULUT AÇIKLAMASI

Önlerinde zorlu bir sürecin olduğunu ve bu süreçlerin büyük camialar için he zaman olduğunu belirten Denizli, burnundan sakatlığı bulunan ve bazı sorunlar yaşayan Umut Bulut için ise şöyle konuştu:

"Umut sadece tek başına değerlendirilecek bir unsur değil. Burada Umut'la ilgili tablo esasında belki onun yaşadığını yaşamıyoruz ama o denli üzüyor bizi. Futbolda özellikle takımın ön bölgesinde görev yapan oyuncuların dünyanın her yerinde karşılaştığı inanılmaz pozisyonlar görüyorsunuz. Bu futbolun etle tırnak gibi her zaman yaşanacak pozisyonlarıdır. Anlık tepkileri gösteren insanların çok büyük bir bölümü evlerine gittiklerinde hep pişman olmuşlardır."

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Teknik Direktör Denizli, Podolski, Sneijder ve Sabri'nin sakatlığıyla ilgili ise, "Podolski 3 aydır bileğindeki sorunla mücadele ederek görev yapıyor. Bazı maçlara ağrı kesici yaparak mücadele ediyor. 3 haftalık tedavi sürecinden sonra bizimle çalışacak. Sneijder, Akhisar lig maçında aldığı darbe bir ödem meydana getirdi. Bunun hem tedavi hem de çalışmayla terapisini yapmaya çalışıyoruz. Şu anda tam sağlıklı değil ama iyi durumda. Şu anda yüzde 100 olmasa da görev yapacak durumdalar. Çok önemli bir anormallik olmazsa görev yapacaklardır. Sabri 2 günden beri çalışmalara başladı. Hamit ilk kez dün bir top çalışmasına katıldı. Önümüzdeki günlerde Hamit'i bu çalışmalara dahil edeceğiz. Hamit iyi niyetle mücadele veriyor. 10 günü bulmaz takımdaki birlikteliğe katkı sağlayacaktır" dedi.

Ayrıca Denizli takımdaki kart sınırı olan oyunculara da dikkat çekerek, bu konuda da duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.





"BU YARIŞIN İÇİNDE BİZ OLMADIK MI YARIŞ OLMAZ"

İkinci yarı için şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını ifade eden Denizli, "'Galatasaray bu yarışın içinde olacaktır' ifadem aynen devam ediyor. Bu yarışın içinde biz olmazsak bu yarış olmaz. Bizim adımıza kolay bir yarış değil. Önümüzde zor bir tablo var. Önemli olan bu zor tablo içinde devam etmek. Son 5 lig maçı itibariyle düşüncemizden 3-4 puan fazla kaybettik. Biz kazanmak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki dönemde kazanarak devam etmek zorundayız. Hangisi bizim için rakip bunu değerlendirmek mümkün değil. Onların hemen yanlarında, arkalarında olmak bizim için önemli. 40 gün içerisinde 11 maçımız var ve yorucu bir süreç bizi bekliyor. Kendimizi hem fiziken hem de mental olarak bu yolculuğun içinde tutmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

Denizli, Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'ın şampiyon olamayacağıyla ilgili sözlerine ise, "Mutlaka ortam itibariyle hocaya bir soru sorulmuştur ve cevaplamış, düşüncesini söylemiştir. Düşüncesi için eleştirmem doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.