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Mustafa Denizli İstifa Etti mi? Mustafa Denizli Galatasaray'dan Ayrıldı mı?

Gаlаtаsаrаy'da istifа kаrаrı alan Mustafa Dеnizli başkan Dursun Özbek ile görüştü

Mustafa Denizli İstifa Etti mi? Mustafa Denizli Galatasaray'dan Ayrıldı mı?

 Herkesin merak ettiği,  Başkan Dursun Özbekile Mustafa Denizli arasındaki görüşme bu sabah gerçekleşti.

İkili arasındaki zirveden kesin bir ayrılık kararı çıkmadı. Görüşmenin neticesi ise Sportif AŞ ve yönetim kurulu toplantıları için statta bulunan Başkan Dursun Özbek tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Teknik Direktör Mustafa Denizli, dün Florya'da takım ile vedalaşmış ve antrenmana çıkmamıştı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüşmenin bugüne kaldığını dile getirmiş 'Denizli hala hocamız' diye konuşmuştu.

 

Kaynak : Milliyet

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