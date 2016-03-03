Mustafa Denizli istedi Dursun Özbek olumsuz yanıt verdi!

Galatasaray teknik direktörlüğünden istifa eden Mustafa Denizli, sarı kırmızılı camiaya hizmete "sportif direktör" olarak devam etmek istediğini kulüp başkanı Dursun Özbek'i arayarak bizzat iletti ancak başkan bu teklife sıcak bakmadı.



"BEN ARENA'YA GELMEM"

G.Antep yenilgisinden sonra istifa ettiğini söyleyen Mustafa Denizli ile Başkan Dursun Özbek'in Pazartesi günü buluşup işi resmiyete dökmesi bekleniyordu. Ancak bu görüşmenin neden gerçekleşmediğini ortaya çıktı. Özbek, Pazartesi sabahı Denizli'yi arayıp, "Hocam seni Arena'ya bekliyoruz" dedi. Denizli "Ben stada gelmem" yanıtını verince görüşme gerçekleşmedi.

"KULÜBE HİZMETE DEVAM ETMEK İSTERİM"

Sabah gazetesinin haberine göre; Salı günü bu kez Denizli, Özbek'i aradı ve "Ben teknik direktör olarak istifa ettim ama bu kulübe hizmete devam etmek isterim" diyerek sportif direktörlük sinyalini verdi. Başkan, Denizli'ye cevap vermedi ve telefonu kapatarak kulübün görevlilerine, "Hoca ile konuşun ve tazminat sorununu çözün" talimatını verdi.