Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Denizli istedi Dursun Özbek olumsuz yanıt verdi!

Gаlаtаsаrаy tеknik dirеktörlüğündеn istifа еdеn Mustafa Dеnizli, Dursun Özbek'i аrаyаrаk spоrtif dirеktör olma isteğini söyledi аncаk başkan bu tеklifе sıcаk bаkmаdı

Mustafa Denizli istedi Dursun Özbek olumsuz yanıt verdi!

 Galatasaray teknik direktörlüğünden istifa eden Mustafa Denizli, sarı kırmızılı camiaya hizmete "sportif direktör" olarak devam etmek istediğini kulüp başkanı Dursun Özbek'i arayarak bizzat iletti ancak başkan bu teklife sıcak bakmadı.

"BEN ARENA'YA GELMEM"

G.Antep yenilgisinden sonra istifa ettiğini söyleyen Mustafa Denizli ile Başkan Dursun Özbek'in Pazartesi günü buluşup işi resmiyete dökmesi bekleniyordu. Ancak bu görüşmenin neden gerçekleşmediğini ortaya çıktı. Özbek, Pazartesi sabahı Denizli'yi arayıp, "Hocam seni Arena'ya bekliyoruz" dedi. Denizli "Ben stada gelmem" yanıtını verince görüşme gerçekleşmedi.

"KULÜBE HİZMETE DEVAM ETMEK İSTERİM"

Sabah gazetesinin haberine göre; Salı günü bu kez Denizli, Özbek'i aradı ve "Ben teknik direktör olarak istifa ettim ama bu kulübe hizmete devam etmek isterim" diyerek sportif direktörlük sinyalini verdi. Başkan, Denizli'ye cevap vermedi ve telefonu kapatarak kulübün görevlilerine, "Hoca ile konuşun ve tazminat sorununu çözün" talimatını verdi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Dursun ÖzbekMustafa Denizli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.