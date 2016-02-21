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Mustafa Denizli ile yönetim arasında ipler geriliyor!

Gаlаtаsаrаy Yönеtimi ile tеknik dirеktör Mustafa Dеnizli arasında soğuk rüzgаrlаr еsiyоr

Mustafa Denizli ile yönetim arasında ipler geriliyor!

 Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra bir türlü işleri toparlayamayan Galatasaray’da, yönetimle teknik direktör Mustafa Denizli’nin arası açılmaya başladı. Tecrübeli hoca, devre arasında istediği transferlerin yapılmamasından şikayetçi. Takımda kalmasını çok istediği Burak Yılmaz’ın gidişine izin verilmesi ise hoca açısından bardağı taşıran damla oldu. Denizli’nin, Lazio maçında soyunma odasına giderken,“Görüyorsunuz işte elimdeki kadro kısıtlı. Bu kadar yapabiliyoruz” demesi, yöneticileri rahatsız etti. 

Operasyon yapılabilir

Ayrıca takımın bir türlü toparlanamaması, oyuncuların sahadaki isteksiz duruşu ve üst üste alınan kötü sonuçlar, Mustafa hocanın koltuğunu sallamaya başladı. Yönetim içinde etkili birkaç ismin Mustafa Denizli’ye tamamen karşı olduğu ve operasyon için uygun zeminin oluşmasını beklediği ifade ediliyor. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda yaşanacak bir başarısızlık, Denizli ile yolların erken ayrılmasına sebep olabilir.

Kaynak : Fanatik

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Mustafa Denizli
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