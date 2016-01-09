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Mustafa Denizli için varsa yoksa forvet transferi

Galatasaray'ın gol yollarında daha etkili olabilmesi için Mustafa Denizli yeni transferlerin kampa yetişmesini istiyor

Mustafa Denizli için varsa yoksa forvet transferi

 Burak’ın geçen yıldan bu yana yaşadığı sakatlıklar, Umut Bulut’un ise gol yükünü çekememesi üzerine Galatasaray, Denizli’nin talebi ile ara transferde mutlaka forvet transferi yapacak.

‘EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM OLSA DA...’

Geride kalan 17 haftada G.Saray’ın santrforları Burak Yılmaz ve Umut Bulut’un imza attığı istatistik ise Mustafa Denizli ve yönetimin bu kararını doğrular nitelikte… Lider Beşiktaş’ın 11 puan gerisinde olan G.Saray, Süper Lig’de forvet oyuncularının takımları adına ürettiği skor katkıları değerlendirmesinde son sırada yer aldı. İlk yarıda 38 gol kaydederek, ligin en skorer 2. takımı olan G.Saray’da forvetler sınıfta kaldı. Burak-Umut ikilisi 38 golün 11’ine imza attı. Yani Aslan’ın forvet hattı sarı kırmızılıların skor yüküne sadece yüzde 28.9’luk katkı sağlayarak ile Süper Lig’in en düşük verimliliğine imza attı.

Kaynak : Hürriyet

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