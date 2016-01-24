Mustafa Denizli Hamza Hamzaoğlu'nu aratmaya başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sarı-kırmızılı takımla Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 7 maçta puan ortalaması bakımından, selefi Hamza Hamzaoğlu'nun gerisinde kaldı.

Sezona "3 kupalı teknik direktör" olarak giren Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'ın başında görevde kaldığı 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Hamzaoğlu'nun takımı 11 karşılaşmada toplam 12 puan yitirdi.

Ligde 13. haftadaki Kasımpaşa müsabakasıyla görev başına geçen deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, sarı-kırmızılı ekibin başında 7 lig maçında sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alan Denizli'nin öğrencileri, 2 maçta berabere kaldı, 2 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı ve toplamda 10 puan kaybetti.

Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile maç başına 1,9 puan ortalaması tuttururken, Mustafa Denizli bu bakımdan selefi Hamzaoğlu'nun gerisinde kaldı ve 1,57 ortalama yakaladı.

Hamzaoğlu'nun takımı, gol ortalamasında da önde

Hamza Hamzaoğlu'nun yönettiği Galatasaray, maç başına atılan ve yenilen gol ortalamalarında da Denizli'nin ekibini geride bıraktı. Sarı-kırmızılı takım, Hamzaoğlu'nun görevde kaldığı ilk 11 haftada 25 gol atarken, maç başına 2,27 gol ortalaması elde etti. Bu süreçte kalesinde 13 gol gören Galatasaray, 1,18 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.

Galatasaray, Mustafa Denizli'nin görevde olduğu 7 haftalık bölümde ise 15 kez fileleri havalandırıp, kalesinde 11 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takımın Denizli yönetiminde maç başına gol atma ortalaması 2,14 olarak gerçekleşirken, gol yeme ortalaması 1,57 oldu.

Denizli'nin deplasman galibiyeti yok

Galatasaray, teknik direktör Denizli yönetiminde lig maçlarında deplasmanda galip gelemedi. Denizli'nin takımı, ilk lig maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, sonraki 3 dış saha maçından da 3 puan çıkaramadı.

Ligin 15. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a 2-1 yenilen Denizli'nin öğrencileri, 17. haftada Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Denizli yönetimin son olarak 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Osmanlıspor'a 3-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam yönetiminde yaptığı 3 iç saha maçını da kazandı.

Hamzaoğlu ve Denizli'nin aldığı sonuçlar

Galatasaray'ın Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Maç Skor

1 Medicana Sivasspor-Galatasaray 2-2

2 Galatasaray-Osmanlıspor 1-2

3 Torku Konyaspor-Galatasaray 1-4

4 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-1

5 Trabzonspor-Galatasaray 0-1

6 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1

7 Medipol Başakşehir-Galatasaray 0-2

8 Galatasaray-Gençlerbirliği 4-1

9 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1

10 Galatasaray-Eskişehirspor 4-0

11 Çaykur Rizespor-Galatasaray 4-3

Sarı-kırmızılı ekibin Mustafa Denizli yönetimindeki performansı şu şekilde:

Hafta Maç Skor

13 Kasımpaşa-Galatasaray 2-2

14 Galatasaray-Bursaspor 3-0

15 Beşiktaş-Galatasaray 2-1

16 Galatasaray-Akhisar Belediyespor 3-2

17 Kayserispor-Galatasaray 1-1

18 Galatasaray-Medicana Sivasspor 3-1

19 Osmanlıspor-Galatasaray 3-2