Mustafa Denizli Hakkında Yapılan Eleştirilere Cevap Verdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gaziantepspor'u 3-1 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı teknik adam Mustafa Denizli, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti. 3-0 sonrası kısa süre bocaladıklarını ancak maç genelinde pozisyon üretmekte zorlanmadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Kupada grup lideri olarak çıkmak Galatasaray olarak normal bir sonuçtu. Takdir edersiniz ki anormal sürprizler de yaşanabiliyor. Gruptan çıktıktan sonra çeyrek final için güçlü rakiplerden birisiydi Gaziantepspor. Bu güçlü rakibe karşı bu akşam yüksek tempoda, üretken, ne istediğini bilen bir görüntümüz vardı. 3-0'a kadar bu yüksek tempo devam etti. 3-0'dan sonra düşme yaşandı, bu zaman zaman yaşanabiliyor. Orada biraz 3-5 dakika bocaladık ama maç genelinde pozisyon üretmekte zorlanmadık. Galatasaray'ın gol atma ortalaması 3. Diğer taraftan yediğimiz goller adına bir büyük takım karşılığını göremiyorum. Bunu mutlaka düzelteceğiz. Tabii ki tehlike yaşayacağız ama bunları asgariye indirdiğimiz gün daha keyifli bir futbol oynayacağız. Hem tribün temposu hem de saha içi temposu iyiydi bugün. Artık kuralar çekildiği zaman rakibimizi beklemekten başka yapacak bir şey yok. Çalışmalarımıza Salı günü devam edeceğiz ve ligde Konyaspor maçının hazırlıklarını en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.



"SİNAN OYNADIĞI BÖLGEDE İYİ İŞLER YAPIYOR"

Son günlerin formda ismi olan ve karşılaşmada da tek gol atarak kupada da gol sayısını 6'a çıkartan Sinan Gümüş hakkında da değerlendirmelerde bulunan Denizli, "Futbol bir rekabet işidir. Bu rekabetin içinde olanların yaşına bakmayız. O performansı öne çeken, verilen fırsatları şansa çekenler yoluna devam eder. Hepsine bir anda, birden böyle fırsat sunmak mümkün değil. Sinan oynadığı bölgede iyi şeyler yapıyor. Güvenle oynuyor. Tabii şu kısa dönem Sinan için son derece başarılı. Onunla sık sık konuşup bir araya geliyoruz. Gelecek haftaları daha sağlıklı kullanması adına saha dışında da onunla ilgileniyoruz. Sinan bu grafikle beni de son derece mutlu ediyor. Ümit ediyorum ki bu grafiği daha da yükseltecek" ifadelerini kullandı.

"OLCAN ÇOK ÇALIŞIYOR"

Galatasaray'da son dönemde performansı yükselen bir diğer isim olan Olcan hakkında da açıklamalarda bulunan Denizli, "Olcan benim düşüncelerimi gerçekten yukarıya çekti. Olcan'ın bu grafiğe bu sürede ulaşacağını tahmin etmiyordum. Olcan çok çalışıyor. Forma savaşından galip çıkmak için her şeyi ortaya koyuyor ve arkadaşlarına elektrik veriyor. Olcan tebriği hak ediyor, performansı yadsınamayacak kadar iyi" dedi.

"O FİKİRLERİ DEĞİŞTİRMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Bir basın mensubunun, kamuyounda 'Mustafa hocanın farkını göremedik' gibi yorumların yapıldığını söylemesi üzerine ise Denizli, eleştiri hakkının kutsal olduğunu belirterek, "Doğdurur puan farkı açılmıştır. Galatasaray'ın gerçek kimliği ile sahada mücadele etmesi için uğraşıyorum. Sıkıntılı günler yaşadık. Bizim ara transferde düşündüğümüz farklı bir hedefti. Podolski de uzun süredir ayrı takımdan. Kadroda dengeleri değiştirecek bir hamle olmadı bizim adımıza. Kendi içimizdeki gelişmenin bir tık üste çıkması beni mutlu ediyor. Övgüye nasıl saygıyla yaklaşıyorsak eleştiriye de saygıyla yaklaşıyoruz. O fikirleri değiştirmek bizim görevimiz. Taraftar mutlu olmak istiyor. Bu beklentileri karşılamak için çabalıyoruz gece gündüz" şeklinde konuştu.