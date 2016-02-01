Mustafa Denizli Hakkında Yapılan Eleştirilere Cevap Verdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gaziantepspor'u 3-1 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı teknik adam Mustafa Denizli, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti. 3-0 sonrası kısa süre bocaladıklarını ancak maç genelinde pozisyon üretmekte zorlanmadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Kupada grup lideri olarak çıkmak Galatasaray olarak normal bir sonuçtu. Takdir edersiniz ki anormal sürprizler de yaşanabiliyor. Gruptan çıktıktan sonra çeyrek final için güçlü rakiplerden birisiydi Gaziantepspor. Bu güçlü rakibe karşı bu akşam yüksek tempoda, üretken, ne istediğini bilen bir görüntümüz vardı. 3-0'a kadar bu yüksek tempo devam etti. 3-0'dan sonra düşme yaşandı, bu zaman zaman yaşanabiliyor. Orada biraz 3-5 dakika bocaladık ama maç genelinde pozisyon üretmekte zorlanmadık. Galatasaray'ın gol atma ortalaması 3. Diğer taraftan yediğimiz goller adına bir büyük takım karşılığını göremiyorum. Bunu mutlaka düzelteceğiz. Tabii ki tehlike yaşayacağız ama bunları asgariye indirdiğimiz gün daha keyifli bir futbol oynayacağız. Hem tribün temposu hem de saha içi temposu iyiydi bugün. Artık kuralar çekildiği zaman rakibimizi beklemekten başka yapacak bir şey yok. Çalışmalarımıza Salı günü devam edeceğiz ve ligde Konyaspor maçının hazırlıklarını en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gaziantepspor'u 3-1 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı teknik adam Mustafa Denizli, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti. 3-0 sonrası kısa süre bocaladıklarını ancak maç genelinde pozisyon üretmekte zorlanmadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Kupada grup lideri olarak çıkmak Galatasaray olarak normal bir sonuçtu. Takdir edersiniz ki anormal sürprizler de yaşanabiliyor. Gruptan çıktıktan sonra çeyrek final için güçlü rakiplerden birisiydi Gaziantepspor. Bu güçlü rakibe karşı bu akşam yüksek tempoda, üretken, ne istediğini bilen bir görüntümüz vardı. 3-0'a kadar bu yüksek tempo devam etti. 3-0'dan sonra düşme yaşandı, bu zaman zaman yaşanabiliyor. Orada biraz 3-5 dakika bocaladık ama maç genelinde pozisyon üretmekte zorlanmadık. Galatasaray'ın gol atma ortalaması 3. Diğer taraftan yediğimiz goller adına bir büyük takım karşılığını göremiyorum. Bunu mutlaka düzelteceğiz. Tabii ki tehlike yaşayacağız ama bunları asgariye indirdiğimiz gün daha keyifli bir futbol oynayacağız. Hem tribün temposu hem de saha içi temposu iyiydi bugün. Artık kuralar çekildiği zaman rakibimizi beklemekten başka yapacak bir şey yok. Çalışmalarımıza Salı günü devam edeceğiz ve ligde Konyaspor maçının hazırlıklarını en iyi şekilde yapacağız" diye konuştu.