Mustafa Denizli gidecek isimleri hazırladı

Umut, Emre, Yasin, Sinan, Olcan, Sabri ara transferde gönderilecek ya da kiraya verilecek oyuncular listesinde. Tarık da topun ağzında. Son 2 karşılaşma son fırsat olacak. Devre arasında 'Yenilenme Operasyonu' başlayacak.



Galatasaray Teknik Direktör Mustafa Denizli, çok geniş kapsamlı bir operasyon için hazırlık yapıyor. Bursaspor karşısında alınan galibiyete rağmen, "Kuruyan dalları kurtarmak mümkün olmuyorsa, budamak lazım" diyerek bunun sinyalini veren tecrübeli teknik adamın 7 kişiyi gözden çıkardığı öğrenildi. Göreve geldikten sonra verdiği şansı iyi kullanamayan ve hayal kırıklığı yaratan Emre hedef isimlerin başında geliyor. Denizli, Emre için, "Ona güvenmesem şans vermezdim" diyerek niyetini ortaya koymuştu. Denizli'nin Kasımpaşa karşısında ilk 11’de oynattığı Emre, Bursa ve Beşiktaş maçlarında şans bulamadı.

SİNAN GÜMÜŞ DE TEHLİKEDE

Budama operasyonunun diğer hedefindeki isimler ise Umut Bulut, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, olcan Adın ve Sabri Sarıoğlu. Semih Kaya'dan da kendini toparlamasını isteyen Denizli, tecrübeli stoper hakkında da çok müspet fikirlere sahip değil. Tarık Çamdal da Denizli'nin performansından memnun olmadığı isimlerin başında geliyor. Ancak Denizli bu oyuncuya bir şans daha vermekten yana. Bu şansı iyi değerlendirmesi halinde kalma ihtimali var. Aksi halde o da gidecekler kervanına katılacak.

SONUNA KADAR MÜCADELE

Denizli 'Beni Türk futboluna kazandıran kulüp' dediği G.Saray’ı bu zor durumdan çıkartmak için radikal önlemler almaktan çekinmeyeceğini de her fırsatta dile getiriyor. Tecrübeli hoca, bu durumda gelmesi muhtemel 'istifa' baskılarına da kulağını tıkayıp, işini yapacak. Geleceği kurtarmayı hedefleyen yenilenmeyi sağlayabilmek için acı çekmeye hazır olan Denizli, yönetimin desteğiyle bu kritik süreci en az hasarla atlatmayı planlıyor.