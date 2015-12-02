Mustafa Denizli Galatasaray'ın Şampiyonluk Şansını Açıkladı!

Galatasaray ile yarış kelimesinin ikiz gibi olduğunu söyleyen Denizli, "Rakipler ile aramızda puan farkı var ama; şampiyonluk şansımız yüzde 51" dedi. Denizli, göreve geldiği ilk gün Fatih Terim'le görüştüğünü; ancak selefi Hamza Hamzaoğlu'na ulaşamadığını aktardı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısı nedeniyle basınla yapacağı görüşmenin bugüne ertelendiğini söyleyen Mustafa Denizli , "Dün başkanımızın basın toplantısı çıkınca toplantıyı bugüne erteledik. Kısa süre içinde size takım için size bir şey veremem. Ama bu kısa zaman içinde ben yeni şeyler öğreniyorum. 6 günder buradayım. Bir maçımız oldu. Sıkışık takvimimiz var. Bütün bunları gelecek günlerde daha rahat şekilde geçeceğiz. Cuma ve salı günü son derece önemli müsabakalar oynayacağız. Yeni yeni adapta olmaya çalıştığımız dönem var.

"GALATASARAY İLE YARIŞ KELİMESİ İKİZ GİBİDİR"

Bir yarışın içerisinde olduklarını vurgulayan Denizli, "Galatasaray dediğiniz zaman yarış kelimesi ikizi gibidir. Asla ayrı olamaz. Yarış varsa Galatasaray vardır. Yarışları en iyi bitirmek amacıyla çalışmalarımızı her geçen gün daha da sıklaştırıp hedeflerimizi belirgin hale getireceğiz. Çalışmalardan memnunum. Gördüğüm görüntü ilerisi için alacağımız skorları olumlu etkileyecektir. Yarışmaya bu camiada başladım ve bugün de devam ettim. Daha kararlı şekilde devam edeceğim. Yönetim, taraftar ve camiamız bizimle birlikte düşünüyor. Bizimle hareket ediyor. Düşündüğümüz her şeyi yavaş yavaş gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

GROSSKREUTZ'LA YOLLAR AYRILIYOR!

Galatasaray'ın başına geldiği ilk gün büyük heyecan yaşadığını kaydeden deneyimli teknik adam şöyle devam etti, "Bunu yavaş yavaş atlatıyorum ama asla kaybolmasına izin vermeyeceğim. Şimdi kendi yolumuzda yaptığımız hesaplar var. Bu hesaplar bizi ileriye taşıyacaktır. Bizim için hedefler, başladığımız gün gibi yıllar önce hangi hedefleri koyduysam üstüne koymaya devam edeceğiz. Kadromu birey ve grup olarak ilerisi için daha iyi değerlendirme fırsatım olacaktır."

Ligde 13 haftanın geride kaldığını dile getiren Mustafa Denizli, "Bu haftalarda rakiplerimizle aramızda oluşan puan farkı var. Farka baktığınız zaman iki maksimum üç maç. Bu Galatasaray için benim için futbolcularım için asla önemli farklar değildir. Hayatım boyunca böyle geriden takip ettim. Bunlar çok rahatlıkla telafi edilebilir. Daha kötüsünü de gördük. Bunlar bizim için problem değil. Türkiye’de hiç bir yarış Galatasaray’sız yürümez. Ufak tefek sonular takımların ayrılmaz parçasıdır" ifadeleriyle zirve yarışındaki rakiplere gözdağı verdi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜZDE 51"

Takım içerisinde küslüklerin yaşanmasının doğal olacağını söyleyen Denizli, "Bir teknik adam bunlara şaşırmamalı. Bu sorunları Florya’da bitireceğim. Ufuk tefek sonlar vardı. Ben bu futbol ailesi olarak bunları bitireceğim. Ben derken kendimden bahsetmiyorum. Ekibimden bahseriyorum. Ben merkezindeyim. Öncelikle kendim halletmeliyim. Bir takımda sorunlar yoksa takım değildir. Bunlar problem değil. Galatasaray’ın hala yüzde 51 şampiyonluk şansı var. Galatasaray’ın herşerde bu şansı vardır" diyerek şampiyonluk için iddialı konuştu.





"TERİM'LE GÖRÜŞTÜM HAMZAOĞLU'NA ULAŞAMADIM"

Göreve geldiği ilk gün Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i aradığını dile getiren Galatasaray ternik patronu, "İlk gün Fatih hocayı aradım ve ertesi gün bir saatini ayırdı. Herşeyini benimle paylaştı. Hamza Hocayı da aradım bir kez çaldı ve ulaşamadım. Hamza hocanın yardımcısı Yıldırım hocayı aradım ve kendisine görüşemediğimi ilettim" dedi.

Yardımcıları konusunda da açıklamalar yaparken, "Bu dönemin sonunda yardımcılarımı belirleyeceğim. Bu dönem içinde olaylara kendim müdahil olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ntvspor