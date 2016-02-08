Mustafa Denizli Forvet Sıkıntısını Altyapıdan Çözecek!

Umut Bulut ve Podolski dışında elinde forvet oynayabilecek isim kalmayan teknik direktör Mustafa Denizli, mecburen gözünü altyapıya çevirdi.

Poldi’yi daha önce olduğu gibi yine sağ kanatta görevlendirmeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı, yedek forvet olarak Volkan Pala’yı takıma monte edebilir.

U21 Ligi’nde Sarı-Kırmızılı formayı giyen 1997 doğumlu Volkan bu sezon 14 maçta oynadı, 1 gol attı. 1.86 boyundaki genç futbolcu, A takımla ilk maçında Türkiye Kupası’ndaki Karşıyaka mücadelesinde çıkmıştı.