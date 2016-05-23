Mustafa Denizli Fenerbahçe ve Galatasaray Hakkında Konuştu





Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray final maçını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Güzel bir maç olsun. Fenerbahçe de Galatasaray da bu finale hak ederek geldi. Hak edenin kazanmasını

istiyorum." ifadelerini kullandı. Yılın sporcusu ödülleri







Törende ödül alan isimler şunlar: Yılın sporcusu: Kenan Sofuoğlu (Dünya Supersport şampiyonu) Yılın spor adamı: Fatih Terim (Türkiye Futbol Direktörü) Yılın futbolcusu: Arda Turan (Barcelona) Yılın antrenörü: Hamza Hamzaoğlu (Galatasaray'daki başarısıyla, halen Bursaspor Teknik Direktörü) Yılın takımı: Türkiye A Milli Futbol Takımı Dünyada yılın sporcusu: Lionel Messi (Barcelona) Kenan Sofuoğlu ile Hakan Çalhanoğlu kucaklaştı



Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen gecede sahneye çıkarak kucaklaştı. İkili arasında daha önce ilginç bir olay yaşanmıştı. Hakan Çalhanoğlu, Whatsapp aracılığıyla kendisine, "Köln'e geldim, seninle tanışmak istiyorum." diyen Kenan Sofuoğlu'na, "Sizi tanımıyorum, numaramı nereden aldınız?" diye yazmıştı. Sofuoğlu da aralarındaki yazışmaları sosyal medyadan yayımlayarak Hakan Çalhanoğlu'na sitem etmişti. Milli futbolcu daha sonra Sofuoğlu'nu aramış ve olay tatlıya bağlanmıştı.