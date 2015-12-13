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Mustafa Denizli Donk ve Muhammet Demir'i çok istiyor

Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli mali kriterlerin sıkıntılı olması bilinci ile transfer listesini hazırlamaya devam ediyor, şu sıralar iki isim üzerinde ağırlık veren Denizli Donk ve Muhammet Demir'i çok sitiyor

Mustafa Denizli Donk ve Muhammet Demir'i çok istiyor
 Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli mali kriterlerin sıkıntılı olması bilinci ile transfer listesini hazırlamaya devam ediyor, şu sıralar iki isim üzerinde ağırlık veren Denizli Donk ve Muhammet Demir'i çok sitiyor
Galatasaray’ın Ocak ayındaki transfer rotası belli oluyor. Bir yandan elindeki kadroyu toparlamaya çalışan Mustafa Denizli, diğer taraftan yönetimin talebi doğrultusunda transfer listesi hazırlıyor. 

Kurt hocanın listesindeki ilk isimler Türkiye’den. Orta sahanın savunma gücünü artırmak için Kasımpaşa’dan Donk, hücumda alternatif çoğaltmak için de Gaziantep’ten Muhammet Demir gündemde. Bu oyuncular için bir maliyet araştırması yaptıran Sarı-Kırmızılılar, bu kez işi son güne bırakmak istemiyor. Denizli de takviyelerin kampa yetişmesini bekliyor.  

Sakatları bekliyor

Devre arasında yolların ayrılacağı isimleri de belirlemeye çalışan Mustafa Denizli, takımdan gönderilmesi yönünde rapor vereceği futbolcular için de sakatların durumunu bekliyor. Henüz Carole, Denayer veHamit’le çalışma fırsatı bulamayan kurt hoca, bu oyuncuların ikinci yarıda düzenli oynayabileceğine kanaat getirirse, Tarık ve Koray’ın hemen gönderilmesini isteyecek.                
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