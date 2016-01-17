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Mustafa Denizli'den yönetime Sivasspor sitemi

Sivasspor maçı öncesinde açıklamla yapan başarılı teknik adam Mustafa Denizli yönetime rakibimiz bizden daha iyi transferler yaptı diyerek sitemde bulundu

Mustafa Denizli'den yönetime Sivasspor sitemi

 Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Sivasspor ile oynayacakları maç öncesinde ilginç bir transfer açıklaması yaptı.

Denizli, yönetime transfer için gönderme yaparcasına, "Rakibimizin kadrosuna bizden daha önemli oyuncular katıldı" ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR 4 TRANSFER YAPMIŞTI

Sivasspor devre arasında, Akhisar'dan ayrılan Hasan Kabze, FSV Frankfurt'tan Joan Oumari, FC Dallas'tan David Texeira ve Molde'den Etzaz Hussain'i kadrosuna katmıştı.

Galatasaray ise, Kasımpşa'dan Ryan Donk ve Molde'den Martin Linnes'e imza attırmıştı
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Mustafa Denizli
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