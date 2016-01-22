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Mustafa Denizli'den yönetime büyük rest!

Mustafa Denizli transfer konusunda kendi istediği isimlerin dışına çıkılmaması adına yönetime resti çekti

Mustafa Denizli'den yönetime büyük rest!

 UEFA’dan; Avrupa kupalarından 1+1 yıllık men cezası alma tehlikesi ile karşı karşıya olan Cimbom, yine de bu ay sonuna kadar yapılacak transferler konusunda çalışmalarına devam ediyor... 



Donk ve Linnes takviyelerinin ardından hücum hattına transfer yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı kulüpte teknik direktör Mustafa Denizli oldukça hassas davranırken, istediği oyuncuların alınması konusunda geri adım atmıyor... 



Nokta atışı transferler yapmayı seven tecrübeli teknik adamın, başkan Dursun Özbek ve yönetim ile yaptığı toplantılarda kendi belirlediği isimlerin alınması konusunda net tavrını ortaya koyduğu ve “İstediğim oyuncuların kadroya dahil edilmesini istiyorum. Aksi halde hiç transfer yapmayalım” dediği öğrenildi.



FUTBOLCULARIN RUH HALİ CAN SIKIYOR



Öte yandan son yaşananların ardından futbolcuların motivasyon olarak düşmesi ve ‘Şampiyon olsak bile Avrupa’ya gidemeyeceğiz’ düşüncesine kapılması Mustafa Denizli’yi bir hayli düşündürüyor. 



Yarın oynanacak olan Osmanlı maçını kritik bir viraj olarak gören Denizli’nin, kaptanlar Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Hakan Balta gibi tecrübeli oyuncularıyla özel bir görüşme yaparak, takımdaki diğer arkadaşlarını konsantre etmeleri konusunda ellerinden geleni yapmalarını istediği kaydedildi. 



Bu konuda bir hayli dertli olan Mustafa Hoca, öncelikle Osmanlı maçını kazasız atlatmayı ve sonraki süreci de daha rahat bir şekilde kontrol altına almayı planlıyor.

Kaynak : Habertürk

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