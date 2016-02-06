Mustafa Denizli'den Tuzak Açıklaması!

İşte Denizli'nin sözleri:

"Uzun süre sonra gol atamadığımız bir 90 dakika yaşadık. Uyuduğumuz uyutulduğumuz bir 45 dakika vardı. Kazanma adına, olumlu futbol adına pek bir şey yapmadık. 2. yarı biraz kendimize geldik. Konya'nın biraz da tuzağına düştük diyebiliriz. Pozisyon üretmeye başladığınızda sonuca gidecek kaliteyi ve aklı ön plana çıkarmanız lazımdı. Oyunun temposu çok düştü. Kazanmamız halinde bizi çok önemli bir yol bekliyordu. Çok ciddi kayıplar oluyor bunlar. İyi oynasak da oynamasak da kazanmak çok önemli bir şey."

"Benim için çok sürpriz bir sakatlı değil. Sinan irkaç aydır. Dışarıda bu kadar çok gündem oluşturması onun üzerinde baskı ve stres yaratabilir. Onun getirdiği bir sonuç bu sakatlık. Çok iyi bir grafiği vardı Sinan'ın. Fazla bir baskı yaratmış olabilir onda. Sinan ümit ediyorum 1-2 haftaya tekrar aramıza katılır."

"BURAK'A ÇOK ÜZÜLDÜM"

"Zannetmiyorum. Birçok yazılan, çizilenen gerçekle çok ilgisi yok. Burak benim de kulübün de çok taraftar olamdığı bir konuydu bu. Burak ısrarla gitmek isteyince yapacak bir şeyim kalmadı. Burak bu şekilde kalsaydı çok kafası karışık bir şekilde devam ederdi. Burak ile ilgili kulübün bu trasferde 18-20 milyon Euro'luk tasarrufu oldu; ama bu yeri dolduracak bir futbolcu olacak ileriki senelerde. Ocak ayında bunu gerçekleştiremedik. Neticede Galatasaray'da futbolcuların ayrılması, bazılarının gelmesiyle çark dönüyor. Burak bizim için önemli bir kayıp. Ben çok üzüldüm. Kendisi de üzüldü. Ayrılıklar koaly değildir. Hayırlı olsun."