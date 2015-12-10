Mustafa Denizli'den Transferler ve Avrupa ligi hakkında açıklama

Denizli, Galatasaray Dergisi’nin aralık sayısına açıklamalarda bulundu. "Ben burada emekleyerek başladım ve yürümeyi öğrendim" diye Mustafa Denizli , "Sonrasındaki bütün aşamaları camia da ülke de biliyor. Dolayısıyla bu tür yaşanmışlıkların olduğu bir yerde tekrar bulunmaktan tabii ki çok mutluyum. Gönül ve fikir birliği olarak olumlu bir yüzdenin hakkımda olumlu düşünmesi çalışmalarım için olabilecek en büyük destek. Bu dönüş inşallah benim de camianın da düşündüğü gibi devam edecek. Zorlu dönemler her zaman yaşanır. Şu an da ufak tefek sıkıntıların yaşandığı bir dönem. Bunları aştığımız zaman, hem biz hem de camia o mutluluğu fazlasıyla yaşar" dedi.





"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Denizli, futbolun her saniyesinin çok şeylere gebe olduğunu dile getirerek, "Neyin ne olacağını hiç kimse kestiremez. Ben şuna bakarım; son baz aldığım maçlar itibarıyla baktığım zaman, o maçlardan farklı olarak burada herhangi bir artı var mı? Zaten belli eksiklerimiz vardı. Kasımpaşa maçının belli bölümlerinde takım ve futbolcularım adına belli artıları çıkartabiliyoruz. Bu yeterli mi? Asla, söz konusu bile değil. Oyunun bir bölümünde tempo yapabilen, tek toplarla çıkabilen, çabuk atak yapan bir takım da vardı, rakibe bu imkanı veren bir takım da. Hiç kimse endişe etmesin. Biz bu yarışların yıllarca içinde olduk. Ne gerilere düştük, ne önlere çıktık. ‘Her şey ayakkabılar toplanırken belli olur’ diye bir laf vardır. Ligin yaklaşık üçte birlik bir bölümünü geride bıraktık. Önümüzde 21 haftalık bir süreç var. 13 haftada ortaya bir tablo çıktı. Bu tablo 13 haftada böyle ortaya nasıl çıktıysa 21 haftada çok daha farklı bir şekilde değişir" diye konuştu.

"SENDELESEK DE DÜŞMEYİZ"

Takım olarak hafif bir sendeleme döneminde olduklarını ifade eden Denizli, "Bu yarışa başladığımız zaman sendeleyebiliriz ama düşmeyiz. Şu an hafif bir sendeleme

dönemindeyiz ama bizim için çok önemli değil. Düşmeyiz, düşürtemezler. Burada düşmemeye alışan bir gen, bir yapı var. Bunlar büyük sorunlar değil" dedi.

"BU YOLUN RENGİ DE, KEYFİ DE BİZİZ"

Lig maratonunun devam ettiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bu yolda bizsiz kimse yürüyemez. Bu yolun rengi de, keyfi de biziz. O sıkıntıların ortadan kalkması için tecrübem, yüreğim ve hatta kendimle ilgili hiç beklemediğim, son yıllarda yapmadığım fiziğim de var. Ben antrenmanlara fiziken katılmam. Bir hareket yapılacaksa onu yardımcılarım gösterir. Fakat burada kendim yapıyorum. Bu beklemediğim, spontane bir hadise. Son çalıştırdığım birkaç kulüpte futbolcuya sadece teorik olarak anlattım, pratiğe hiç girmedim. Burada asistanıma şu hareketi göster diyeceğime, kendim gösterme ihtiyacı hissettim" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMA FIRSAT VERECEĞİM"

Denizli, "Tercihler, durumdan ortaya çıkar" diyerek, "Eğer burada bizimle beraber olan varsa bunun ne zaman başladığı çok önemli değil. Hayat fırsatlarla dolu değildir, fırsatlar insanlara bir veya birkaç defa gelir. Eğer fırsatları şansa çeviremezseniz, o fırsatlar bir daha size gelmez. Bunu birebir yaşamış birisi olarak söylüyorum. Benim Galatasaray’a gelmem, Galatasaray camiasının bu imkânı bana vermesi, bu kapıyı açması bir fırsattı. O gün yönetim; ‘Al oğlum, sana bir fırsat veriyoruz. Bunu şansa çevirirsen yürürsün, çeviremezsen geldiğin yere gidersin’ dedi. İşte ben de futbolcularıma bu tip fırsatlar vereceğim. Bu fırsatları bulanlar, şansa çevirirse devamlılık sağlayacaktır. Ben sadece onlara imkan oluştururum. Bu imkanı kullanmak ya da kullanmamak onların elinde" ifadelerini kullandı.

"TAKIMLA YAKIN TEMASI KENDİM KURMAYI TERCİH EDİYORUM"

Yardımcı antrenör konusunda da konuşan Denizli, "Yardımcı ihtiyacım olur mu şu anda bilemiyorum. Takımla yakın teması kendim kurmayı tercih ediyorum. Buradaki sayısallığı mümkün mertebe şu dönem azaltmak istiyorum. Daha konsantre olmaya ihtiyacımız var. Çalışmak ve ekip oluşturmak başka bir şey. Bunları ancak zamanla tespit edebiliyorsunuz. Şu anda sayısal olarak bir eksikliğimiz olsa da herhangi bir sorunumuz yok. İleride böyle bir ihtiyacımız olursa yönetime zaten bildiririm. Olabilir de ama şu anki geçiş döneminde böyle olmasını istedim" açıklamasını yaptı.

"FUTBOL EGZERSİZ İŞİDİR"

Denizli, bazı oyuncularla ilgili pozisyon değişiklikleri öngördüğünü ifade ederek, "Ama bu teorik olarak kafamda. Onu burada pratikte görmem lazım. Gel bunu böyle yap diyemezsiniz. Futbol egzersiz işidir. Onları burada gördükten sonra o fikrin bende pekişmesi gerekir. Doğru düşünmüşüm, ben bunu maçta uygularım diyebilmeliyim. Ama dediğim gibi önce bunu antrenmanda görmem lazım. Sadece benim değil, arkadaşlarıyla birlikte bunu görmeleri ve hep birlikte yaptıklarından emin olmaları gerekli" diye konuştu.

"OYUNCU HAVUZU GENİŞLEYECEK"

Takımların en önemli güçlerinden birinin kulübe olduğunu vurgulayan Denizli, "Şu anda elimizdeki tüm futbolculardan istifade edemediğimiz bir dönemdeyiz. Dört tane istifade edebileceğimiz oyuncudan yoksunuz. Bunların içine Hamit’i de ekleyebiliriz. Oyuncu havuzumuz şu an içi dar fakat ilerleyen dönemde daha da genişleyecek" dedi.

"AVRUPA KUPASI İNŞALLAH TEKRAR NASİP OLUR"

Başarılı teknik adam, Galatasaray’ın yerinin Avrupa olduğunu söyleyerek, "Galatasaray kendi içinde ne kadar iddialıysa, çıktığı uluslararası arenada da ne denli iddialı olduğunu geri dönüp baktığınız zaman resmen ortaya koymuştur. Bu ülkeye bir Avrupa kupası getiren bir takımdır. İnşallah tekrar nasip olur bize" değerlendirmesini yaptı.

"DERWALL BENİM YOLUMU KISALTTI"

Teknik direktörülük kariyerine Alman çalıştırıcı Jupp Derwall’ın yanında başlamasının hatırlatılması üzerine Denizli, "Derwall’den ne öğrendim diye sorarsanız, dünyaları derim. Derwall benim hocam değil, okulumdu. Bazen bir şeye sinirlenince, kızınca sen benim ömrümü kısalttın derler. Derwall hoca benim yolumu kısalttı Galatasaray’la birlikte. Derwall’i sabahtan akşama kadar konuşsam, hangi kelimeyi kullansam karşılığıdır. Bu meslek ‘gel oğlum sana bunu öğreteyim’ denecek bir meslek değil. Ben Derwall’e günde ortalama 12 tane soru sorardım. O da bundan çok mutlu olurdu. Hatta belki zaman zaman onun düşünmediği soruları sorardım. Belki onun için beni çok seviyor ve bana çok güveniyordu" cevabını verdi.





"HÜCUM FELSEFESİNDEN VAZGEÇMEM"

İnsanların kendilerini başarıya götüren çalışmalardan vazgeçmeyeceğini söyleyen Denizli, şunları söyledi:

"Ben o anlayışla başarıya ulaştım. İstesem de değiştiremem. Antrenör olarak bilirim de, futbolcu olarak hiç yaşamadım. Defans futbolu kolay futboldur. Çözümler daha kolaydır. Hücumda alternatifler çoktur. Ben hücumcuyum. Hücum futbolu sadece hücumcularla oynanmaz. Hücum futbolu bir felsefedir. Her türlü futbolcu tipiyle oynayabilirsin. Sen bir sürü hücum oyuncusuyla oynayabilirsin de oyun anlayışın defansiftir. O farklı bir şeydir. Ben deli miyim bana hayatın bütün kapılarını açan o felsefeden vazgeçeyim? Evet hücum futboluydu ama biz Galatasaray’la başarıya giderken yalnızca hücum futboluyla gitmedik, o gerçektir. Zaman zaman senden güçlülerle oynadığında daha farklı alternatifleri de ortaya koymak mecburiyetindesin."

"TRANSFERLERİ İHTİYAÇLAR BELİRLER"

Tecrübeli teknik adam, transfer ile ilgili soru üzerine ise, "Transferleri ben gerçekleştirmem, ihtiyaçlar gerçekleştirir. Ben ihtiyaçları tespit ederim, onun üzerine de uygulamayı ortaya koyarım. Şu anda böyle bir zamanım olmadı ama ilerleyen günlerde belki olabilir. Tabii ki boş gelmedim, kafamın içinde birtakım şeyler var ama bir de kendim göreyim, değerlendireyim. Bu süreç içinde belki farklı bir ihtiyaç ortaya çıkacak" şeklinde cevap verdi.