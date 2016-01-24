Mustafa Denizli'den şok transfer açıklaması

"KÖTÜ OYNADIK, MAZERETİ YOK"



Çok fazla değerlendirilecek tarafı yok. Kötü oynadık, çok kötü goller yedik, maçı kazanacak kayda değer girişimimiz olmadı. Çok pozisyon verdik, bunun mazereti yok. Koşullarımız zordu, şimdi daha da zorlaştı.

"5 TRANSFER YAPACAKTIK AMA ARTIK YAPMAYACAĞIZ"



Bundan 1 ay önce kendimize yeni bir yol haritası yapmıştık. Bizi ileriye taşıyacak, yaş ortalaması düşük, Galatasaray'da forma giyebilecek oyuncular alacaktık. 5 tane düşünüyorduk ama koşullar son anda değişti. Bu transferi muhtemel ki yapamayacağız. UEFA kararından sonra başkanla toplantı yaptık. Kulübümüz için sağlıklı karar vermeye çalıştık. Başkan ve yönetimimiz, koşullar böyle değilken son derece hevesliydi. Şimdi onlar için zorluk derecesi arttı. Şu anda zorlaştı, bunu açıkça ifade edebiliri. Donk ve Linnes ile bu dönemi kapatacağız gibi.

"BURAK'IN GİTMESİNE İZİN VERMEM"



Bana, Burak ile ilgili ulaşan bir şey yok. Öyle bir şeye sıcak bakmam, kısıtlı bir kadro var, bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil ama benim fikrim bu.