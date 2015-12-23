Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle transfer stratejisini değiştirdi. Mutlaka forvet alınmasını isteyen Denizli, taraftarın sıkça eleştirdiği Umut Bulut’un da taliplileri olmasına rağmen satılmaması raporunu verdi. Umut, peş peşe oynanan Akhisar maçlarında 1’er kez fileleri sarsmıştı.
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Mustafa Denizli'den Şaşırtan İstek: ''Umut kalsın''
Mustafa Denizli, Umut Bulut’un taliplileri olmasına rağmen satılmaması raporunu verdi.
23 Aralık 2015 Çarşamba 12:22
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayUmut BulutMustafa Denizli
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