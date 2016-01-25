Mustafa Denizli'den Martin Benitez Patlaması

Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında kaybetti ve şampiyonluk yarışından kopma noktasına geldi. Oynanan kötü oyunun yanı sıra devre arasında yapılması beklenen forvet transferinde hala gelişme olmaması teknik direktör Mustafa Denizli'yi küplere bindirdi.
Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında kaybetti ve şampiyonluk yarışından kopma noktasına geldi. Oynanan kötü oyunun yanı sıra devre arasında yapılması beklenen forvet transferinde hala gelişme olmaması teknik direktör Mustafa Denizli'yi küplere bindirdi.