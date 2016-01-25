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Mustafa Denizli'den Martin Benitez Patlaması

Mustafa Denizli yönetime isyan etti ve Martin Benitez'i kastederek bir oyuncu istedim onu almadılar diğer oyuncularıda ben beğenmedim diyerek tepkisini dile getirdiği öğrenildi

Mustafa Denizli'den Martin Benitez Patlaması

 Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında kaybetti ve şampiyonluk yarışından kopma noktasına geldi. Oynanan kötü oyunun yanı sıra devre arasında yapılması beklenen forvet transferinde hala gelişme olmaması teknik direktör Mustafa Denizli'yi küplere bindirdi.

"BİR OYUNCU İSTEDİM, ONU DA ALAMADILAR"

Independiente'nin genç forveti Martin Benitez'i çok istediği belirtilen Denizli'nin, oyuncu izleme komitesiyle yaptığı toplantılarda önüne gelen listedeki oyuncuları beğenmediği ve "En çok istediğimiz oyuncu Benitez'di. Bir oyuncu istedim onu da alamadılar! Bu oyuncuları beğenmiyorum" dediği öğrenildi.

8 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI İNMEDİLER

Arjantin kulübü Independiente ise Benitez konusunda en ufak bir taviz vermiyor. Arjantinliler, 8 milyon eurodan aşağı inmezken, Galatasaray'ın ise 5 milyon euro önerdiği belirtildi.

(Kaynak: Fanatik)
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Mustafa DenizliMartin Benitez
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