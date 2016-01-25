Mustafa Denizli'den Martin Benitez Patlaması

Mustafa Denizli yönetime isyan etti ve Martin Benitez'i kastederek bir oyuncu istedim onu almadılar diğer oyuncularıda ben beğenmedim diyerek tepkisini dile getirdiği öğrenildi

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:41