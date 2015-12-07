Mustafa Denizli'den Hamit Altıntop Harekatı

Felipe Melo'nun sakatlandığı dönemde çok iyi oynayan ve o bölgede iyi oynayan Hamit Altıntop ile Mustafa Denizli özel olarak ilgilenmeye başladı, Melo'nun yerine ön libero alınmamıştı ve bu sorun çözülene kadar yıldız futbolcudan faydalanmak isteyen teknik adam özel olarak mesayi harcıyor

07 Aralık 2015 Pazartesi 14:14