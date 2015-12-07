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Mustafa Denizli'den Hamit Altıntop Harekatı
Felipe Melo'nun sakatlandığı dönemde çok iyi oynayan ve o bölgede iyi oynayan Hamit Altıntop ile Mustafa Denizli özel olarak ilgilenmeye başladı, Melo'nun yerine ön libero alınmamıştı ve bu sorun çözülene kadar yıldız futbolcudan faydalanmak isteyen teknik adam özel olarak mesayi harcıyor
07 Aralık 2015 Pazartesi 14:14
Felipe Melo'nun saktatlandığı dönemde çok iyi oynayan ve o bölgede iyi oynayan Hamit Altıntop ile Mustafa Denizli özel olarak ilgilenmeye başladı, Melo'nun yerine ön libero alınmamıştı ve bu sorun çözülene kadar yıldız futbolcudan faydalanmak isteyen teknik adam özel olarak mesayi harcıyor
Mustafa Denizli’nin, devre arasında Melo’nun yerine alınması planlanan yeni ön libero için henüz kesin kararını vermediği ortaya çıktı.
Tecrübeli hocanın aceleci davranmak istemediği ve 4 aydır forma giyemeyen Hamit Altıntop’un takıma katılmasının ardından son kararını vereceği öğrenildi.
Florya’da bireysel idmanlara başlayan Hamit’le görüşen Denizli, gurbetçi yıldızı devre arası kampının ardından takıma monte etmeyi planlıyor.
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Anahtar Kelimeler:Mustafa DenizliHamit AltıntopFlorya
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