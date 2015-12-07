Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Denizli'den Hamit Altıntop Harekatı

Felipe Melo'nun sakatlandığı dönemde çok iyi oynayan ve o bölgede iyi oynayan Hamit Altıntop ile Mustafa Denizli özel olarak ilgilenmeye başladı, Melo'nun yerine ön libero alınmamıştı ve bu sorun çözülene kadar yıldız futbolcudan faydalanmak isteyen teknik adam özel olarak mesayi harcıyor

Mustafa Denizli'den Hamit Altıntop Harekatı
 Felipe Melo'nun saktatlandığı dönemde çok iyi oynayan ve o bölgede iyi oynayan Hamit Altıntop ile Mustafa Denizli özel olarak ilgilenmeye başladı, Melo'nun yerine ön libero alınmamıştı ve bu sorun çözülene kadar yıldız futbolcudan faydalanmak isteyen teknik adam özel olarak mesayi harcıyor
Mustafa Denizli’nin, devre arasında Melo’nun yerine alınması planlanan yeni ön libero için henüz kesin kararını vermediği ortaya çıktı.

Tecrübeli hocanın aceleci davranmak istemediği ve 4 aydır forma giyemeyen Hamit Altıntop’un takıma katılmasının ardından son kararını vereceği öğrenildi.

Florya’da bireysel idmanlara başlayan Hamit’le görüşen Denizli, gurbetçi yıldızı devre arası kampının ardından takıma monte etmeyi planlıyor.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Mustafa DenizliHamit AltıntopFlorya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.