Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Denizli'den Akhisar Belediyespor kupa maçına sürpriz tercihler

Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli Ziraat Türkiye Kupası 5. karşılaşmasında oynayacağı Akhisar Belediyespor kadrosunu belirledi

Mustafa Denizli'den Akhisar Belediyespor kupa maçına sürpriz tercihler

 Daha önce grupta oynadığı 4 maçı kazanıp, üst tur vizesi almayı garantileyen Sarı-Kırmızılılar, Manisa deplasmanında as oyunculardan yoksun mücadele edecek.



Teknik direktör Mustafa Denizli daha az forma şansı bulan oyuncuları sahaya sürmeyi planlarken, Muslera, Sneijder, Burak Yılmaz, Chedjou, Hakan Balta, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Olcan Adın, Ryan Donk gibi isimleri Manisa kafilesine dahil etmedi.



Denizli takımdan ayrı gidecek



Sarı-Kırmızılı kafile Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maç için bugün İzmir'e gidecek. Ancak teknik direktör Mustafa Denizli, ilk olarak İstanbul'da kalan oyuncularla Florya'da bir antrenman gerçekleştirecek. Deneyimli teknik adam sonra akşamki maç için Manisa'ya gidecek.



İşte Galatasaray'ın Manisa kafilesi:



Eray İşcan, Cenk Gönen – Lionel Carole, Semih Kaya, Koray Günter, Martin Linnes, Tarık Çamdal, Jason Denayer – Bilal Kısa, Jem Paul Karacan, Yasin Öztekin, Jose Rodriguez, Batuhan Ergün, Doğuş Can İncedere, Emre Çolak – Umut Bulut, Volkan Pala, Kerem Çalışkan, Muhammet Yeşilyurt

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Akhisar Belediyespor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.