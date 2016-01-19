Mustafa Denizli'den Akhisar Belediyespor kupa maçına sürpriz tercihler

Daha önce grupta oynadığı 4 maçı kazanıp, üst tur vizesi almayı garantileyen Sarı-Kırmızılılar, Manisa deplasmanında as oyunculardan yoksun mücadele edecek.



Teknik direktör Mustafa Denizli daha az forma şansı bulan oyuncuları sahaya sürmeyi planlarken, Muslera, Sneijder, Burak Yılmaz, Chedjou, Hakan Balta, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Olcan Adın, Ryan Donk gibi isimleri Manisa kafilesine dahil etmedi.



Denizli takımdan ayrı gidecek



Sarı-Kırmızılı kafile Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maç için bugün İzmir'e gidecek. Ancak teknik direktör Mustafa Denizli, ilk olarak İstanbul'da kalan oyuncularla Florya'da bir antrenman gerçekleştirecek. Deneyimli teknik adam sonra akşamki maç için Manisa'ya gidecek.



İşte Galatasaray'ın Manisa kafilesi:



Eray İşcan, Cenk Gönen – Lionel Carole, Semih Kaya, Koray Günter, Martin Linnes, Tarık Çamdal, Jason Denayer – Bilal Kısa, Jem Paul Karacan, Yasin Öztekin, Jose Rodriguez, Batuhan Ergün, Doğuş Can İncedere, Emre Çolak – Umut Bulut, Volkan Pala, Kerem Çalışkan, Muhammet Yeşilyurt