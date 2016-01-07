Mustafa Denizli'den 6 isme çizik

Denizli neşteri atıyor... Tecrübeli teknik adam, takımda düşünmediği isimleri listeledi. Yönetim, bu oyuncular ile masaya oturup ayrılık için anlaşma yolu arayacak. Sarı kırmızılı yönetim, yolların ayrılacağı oyunculardan yapılacak tasarrufu yeni transferlerde kaynak olarak kullanmayı planlıyor. Mustafa Denizli, takıma kazandırılacak genç yetenekler ile geleceğe dönük bir kadro yapısının hazırlıklarını yapıyor.



REVİZYON KAPIDA

Ligin ilk yarısında beklenen performansın uzağında kalan Galatasaray'da Mustafa Denizli, görev süresince yaptığı açıklamalarda revizyonun işaretlerini vermişti. Deneyimli çalıştırıcı, kadroda yeterli görmediği bazı isimlerle yolların ayrılmasını istedi.

6 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı kırmızılılarda Koray Günter, Tarık Çamdal, Jem Paul Karacan, Emre Çolak, Sinan Gümüş ve Hamit Altıntop için görüşmeler yapılacak. Oyuncuların takımdan ayrılıp ayrılmayacakları yapılacak görüşmelerin sonunda netlik kazanacak.

EMRE ÇOLAK'A TALİP VAR

Çaykur Rizespor ve Antalyaspor Emre Çolak'ı kiralamak için Galatasaray'a teklifte bulundu. Mustafa Denizli, Emre Çolak ile ilgili gelen tekliflerin değerlendirilmesini istiyor.

KORAY, HAMİT VE TARIK DA GÖNDERİLECEK

Koray Günter ve Tarık Çamdal'a da Spor Toto Süper Lig ekiplerinden ilgi var. Hamit Altıntop'un ise Katar'dan taliplerinin olduğu ve sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek olan deneyimli futbolcu için Galatasaray yönetiminin 1 milyon Euro'luk bir ücret belirlediği gelen haberler arasında.

JEM PAUL KARACAN SINIFTA KALDI

Sarı kırmızılı ekipte Jem Paul Karacan'ın performansı ise teknik direktör Mustafa Denizli tarafından yeterli bulunmadı. Sinan Gümüş'ün ise Kayserispor tarafından kiralanmasının gündemde olduğu iddia edildi.

YA ELVEDA YA DA KADRO DIŞI

Galatasaray Yönetimi, oyuncular ile yapacağı görüşmelerde gelen transfer tekliflerine göre hareket edilmesini isteyecek. Aksi halde bazı futbolcuların kadro dışı kalma ihtimali bulunuyor.

EN FAZLA 28 OYUNCU

Galatasaray'da Ryan Donk'un gelişiyle birlikte kadrodaki oyuncu sayısı 26'ya çıktı. TFF'nin talimatına göre takımlar kadrolarında en fazla 28 oyuncu bulundurabiliyor.

(Kaynak: NTV Spor)