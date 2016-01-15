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Mustafa Denizli çok istesede Emre Mor transferi olmadı

Özellikle Mustafa Denizli 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu Emre Mor ismini çok istemişti, yüksek bedeller teklif edilsede kulübü genç futbolcuyu bırakmadı

Mustafa Denizli çok istesede Emre Mor transferi olmadı

 Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, "18 yaşında bir futbolcu var. Aramıza katarsak heyecan yaratacak bir isim. Çok iyi ve üst düzey rakamlara çıktık ancak kulübü kabul etmedi" ifadesini kullanmıştı. Hürriyet'in haberine göre o futbolcunun ismi: Emre Mor...

ANNE MAKEDON BABA TÜRK

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında oynayan Emre, henüz 18 yaşında. Babası Türk, annesi Makedon olan Danimarka doğumlu futbolcu muhteşem sol ayağı, adam eksiltebilme özelliği ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Danimarka U19 Milli Takımı'nda da oynayan Emre Mor'u Galatasaray'ın dışında Avrupa'nın dev kulüpleri de istiyor ve izliyor. Manchester United, Chelsea, Liverpool ve PSV Eindhoven bu kulüplerden birkaçı. Galatasaray'ın Emre için 8 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor.
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Emre MorMustafa Denizli
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