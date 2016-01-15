Mustafa Denizli çok istesede Emre Mor transferi olmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, "18 yaşında bir futbolcu var. Aramıza katarsak heyecan yaratacak bir isim. Çok iyi ve üst düzey rakamlara çıktık ancak kulübü kabul etmedi" ifadesini kullanmıştı. Hürriyet'in haberine göre o futbolcunun ismi: Emre Mor...



ANNE MAKEDON BABA TÜRK

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında oynayan Emre, henüz 18 yaşında. Babası Türk, annesi Makedon olan Danimarka doğumlu futbolcu muhteşem sol ayağı, adam eksiltebilme özelliği ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor.

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