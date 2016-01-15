Mustafa Denizli çok istesede Emre Mor transferi olmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, "18 yaşında bir futbolcu var. Aramıza katarsak heyecan yaratacak bir isim. Çok iyi ve üst düzey rakamlara çıktık ancak kulübü kabul etmedi" ifadesini kullanmıştı. Hürriyet'in haberine göre o futbolcunun ismi: Emre Mor...
Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, "18 yaşında bir futbolcu var. Aramıza katarsak heyecan yaratacak bir isim. Çok iyi ve üst düzey rakamlara çıktık ancak kulübü kabul etmedi" ifadesini kullanmıştı. Hürriyet'in haberine göre o futbolcunun ismi: Emre Mor...