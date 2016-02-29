Mustafa Denizli beklenen kararı vermek üzere!

Mustafa Denizli "Ben kendi içimde kararımı verdim, görevi bırakmayı düşünüyorum. Yarın başkanımızla paylaşacağım" dedi.



UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'ya elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, ligde de kötü gidişatını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantepspor'a da 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Mustafa Denizli, görevini bırakabileceğini vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Yarın başkanımızla görüştükten sonra kararımı açıklayacağım" dedi.