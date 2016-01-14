Mustafa Denizli artık bu 3 futbolcuyu istemiyor

Karşıyaka maçı kazanıldı ama yedek oyuncuların performansı iyi değildi. Tarık Çamdal, Jose Rodriguez ve Jem Paul Karacan'ın, artık Denizli’nin ilk 11’inde şans bulması çok zor.

SABRİ’DEN BİLE KÖTÜ

Cimbom, Arena’daki Karşıyaka maçını 3-1 kazanmıştı. İzmir’de de aynı tarifeyi uygulayan Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Ancak bazı oyuncuların performansı tat vermedi. Mustafa Denizli, bir kez daha yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürmüştü. Kaleci Cenk Gönen, hatalı çıkışları ve yediği penaltı golüyle asla Muslera’nın alternatifi olamayacağını ispatladı. Sağ bekte ter döken Tarık Çamdal, taraftarların yerden yere vurduğu Sabri’den bile daha kötüydü.

Stoperdeki Koray Günter de verilen şansı değerlendiremedi. Chedjou, Hakan Balta ve Denayer gibi isimler varken Koray’ın ligde şans bulması çok zor. orta sahanın durumu ise içler acısıydı. Sezon başında Hamza Hamzaoğlu’nun yoğun ısrarı ile transfer edilen Jem Paul, 90 dakika varlık gösteremedi. Real Madrid’den alınan Jose Rodriguez ilk devre iyiydi ama ikinci yarı yokları oynadı.

Kaynak : Açık Mert Korkusuz