Mustafa Denizli 9 Futbolcuyu gözden çıkardı

Zor bir dönemde Galatsaray'ın başına geçen Mustafa Denizli kötü gidişatın ardından tam 9 futbolcunun üzerini çizdiği ve Ocak ayından itibaren bu futbolcular ile yolların ayrılacağı söylendi
Galatasaray yönetimi, takımın beklenen patlamayı yapamaması üzerine değişim kararı aldı. İstenilen performansı gösteremeyen ve takımda mutlu olmayan futbolcular gönderilecek.
BURAK DA LİSTEDE
Buna göre, takımda bekleneni veremeyen Umut Bulut, Sabri Sarıoğlu, Hamit Altıntop, Emre Çolak, Bilal Kısa, Jem Karacan, Tarık Çamdal, Koray Günter ve tekliflere göre Burak Yılmaz'ı gönderme kararı aldı.
(Kaynak: Vatan)