Mustafa Denizli 9 Futbolcuyu gözden çıkardı

Zor bir dönemde Galatsaray'ın başına geçen Mustafa Denizli kötü gidişatın ardından tam 9 futbolcunun üzerini çizdiği ve Ocak ayından itibaren bu futbolcular ile yolların ayrılacağı söylendi

17 Aralık 2015 Perşembe 11:29