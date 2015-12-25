Mustafa Denizli 6 futbolcuyu takımında istemiyor

Bir süredir takımda operasyon yapacağı beklentisi bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, merak edilen raporunu hazırlamaya başladı.

JEM, KORAY VE RODRIGUEZ'İ BEĞENMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda yedek oyuncularına şans verip kendi kaderlerini tayin etmelerini isteyen tecrübeli teknik adam, özellikle Jem Paul Karacan, Koray Günter, Jose Rodriguez'in performansını beğenmedi.

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3 İSİM TOPUN AĞZINDA

Hürriyet'te yer alan habere göre; Denizli'nin, 3 futbolcunun da gönderilmesi ya da kiraya verilmesi için yönetim kuruluna talepte bulunacağı öğrenildi. Denizli'nin ayrıca Sinan Gümüş, Tarık Çamdal ve Emre Çolak ile de görüşerek mevcut performanslarının G.Saray'da oynamak için yeterli olmadığını açıkça söylemesi bekleniyor. Bu futbolcuların da kiralanması gündemde.