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Mustafa Denizli 6 futbolcuyu takımında istemiyor

Galatasaray'da Mustafa Denizli isminin ağırlığını koymaya başladı, takımda düşünmediği için satılmasını istediği 3 futbolcunun ardından 3 futbokcuyu değerlendirip yetersiz görmesi halinde kiralık gönderilmesini isteyecek

Mustafa Denizli 6 futbolcuyu takımında istemiyor
 Galatasaray'da Mustafa Denizli isminin ağırlığını koymaya başladı, takımda düşünmediği için satılmasını istediği 3 futbolcunun ardından 3 futbokcuyu değerlendirip yetersiz görmesi halinde kiralık gönderilmesini isteyecek
Bir süredir takımda operasyon yapacağı beklentisi bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, merak edilen raporunu hazırlamaya başladı.

JEM, KORAY VE RODRIGUEZ'İ BEĞENMEDİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda yedek oyuncularına şans verip kendi kaderlerini tayin etmelerini isteyen tecrübeli teknik adam, özellikle Jem Paul Karacan, Koray Günter, Jose Rodriguez'in performansını beğenmedi.

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Hürriyet'te yer alan habere göre; Denizli'nin, 3 futbolcunun da gönderilmesi ya da kiraya verilmesi için yönetim kuruluna talepte bulunacağı öğrenildi. Denizli'nin ayrıca Sinan Gümüş, Tarık Çamdal ve Emre Çolak ile de görüşerek mevcut performanslarının G.Saray'da oynamak için yeterli olmadığını açıkça söylemesi bekleniyor. Bu futbolcuların da kiralanması gündemde.
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