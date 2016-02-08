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Muslera ve Podolski Çin takımına transfer olacak mı?

Gаlаtаsаrаy'ın еski yönеticisi Cüneyt Tanman, Burak gibi, Fеrnаndо Muslеrа ve Lukаs Pоdоlski'nin de Çin'е trаnsfеr оlаbilеcеğini söylеdi

Muslera ve Podolski Çin takımına transfer olacak mı?

 Cüneyt Tanman, "Sneijder iddialı bir takım olmasını istiyordu. Benim dönemimde takıma transfer için önerdiği isimler de oluyordu. Çünkü başarılı ve istikrarlı biçimde Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takımda mücadele etmek istiyor. Bu nedenle önerilerde bulunuyordu. Sneijder'in Çin'e gideceğini sanmıyorum. Kariyerini ön planda tutuyor. Ailesi burada mutlu; ama eğer ayrılırsa Avrupa'da iddialı bir takıma gider"dedi.

"EN ÖNEMLİ OYUNCUYU VERDİLER"

Yönetimden ayrılma sebebi üzerinde de duran Tanman, "Sportif başarıyı dikkate alacağımız söylenmişti bana. Galatasaray'da daldan dala geçen ve birbirini tutmayan uygulamalar var. Kulüp doğru yönetilmiyor. Ama şu anda en önemli oyuncuyu verdiler. Galatasaray şu an Avrupa Ligi'ni çok önemsemiyor. Mali kriterler daha önemli. Kesin bilgiye sahip değilim. Sadece kişisel anlamda fikrimi söyleyebilirim. Muslera ve Podolski gidebilir. Podolski kariyerinin bu evresinde daha çok para kazanmak isteyebilir. Bir bilgim yok; ama tahminim bu yönde" ifadelerini kullandı.

"KONOLPYANKA GALATASARAY’A GELMEK İSTEDİ"

Kendi döneminde transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Cüneyt Tanman, şöyle devam etti:

"Ibrahimovic ismi ortaya atıldığında herkes sustu. Bir tek ben yalanladım. Şimdi herkes 'Biz o zaman ilgilenmedik. Hamza Hamzaoğlu isteseydi Konoplyanka, Douglas ve Kalinic bugün Galatasaray forması giymiş olacaktı. Konolpyanka’yı Beşiktaş da istiyordu. Ama Konolpyanka Galatasaray’a gelmek istedi. Avrupa’daki başarıları ve Şampiyonlar Ligi nedeniyle bize gelmek istiyordu. Serbest bir oyuncuydu ve her şey tamamdı. Teknik heyet 'bizim oyun yapımıza uygun değil' dedi. Bu yüzden de transferi yapamadık. Kaleci konusunda Boyko gündemimize gelmedi. Polonya'da oynayan 17 yaşındaki genç bir ismi (Jagiellonia Bialystok) düşünmüştük."

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