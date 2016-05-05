Muslera sezon sonu yolcu!

"Beşiktaş maçını kazanmamız gerek'

Muslera bu sözleriyle, kendisini çok seven Galatasaray taraftarlarını biraz olsun rahatlatsa da işin aslının çok başka olduğu öğrenildi.

Fernando Muslera, gelecek sezon büyük olasılıkla sarı kırmızılı formayı giymeyecek. 29 yaşındaki başarılı kaleci yeni sezonda Meksika Ligi'nde oynayacak.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın da talip olduğu Fransız golcü Andre Pierre Gignac'ı yılda 4 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan Meksika kulübü Tigres, Muslera'nın da transfer ini büyük ölçüde bitirdi.

Ülkenin en zengin ve büyük kulüpleri arasında yer alan Tigres'in, Uruguaylı kaleciye yılda 5 milyon Euro teklif ettiği ve anlaşma sağladığı ifade edildi.

Tigres yetkilileri ayrıca, Galatasaray yönetimi ile de temasa geçip bonservis pazarlığına başladı. Pazarlıkların birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Fernando Muslera, 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin, Buenos Aires‘de doğmuştur. Tam adı Nestor Fernando Muslera Micol’dur. Uruguay‘lıdır. Uruguay milli grupının da kaleciliğini gerçekleştirmektedir.

2004 senesine kadar Uruguay’ın Montevideo Wanderers grupının altbünyesinde kaleci olarak yetişti. 2004 senesinde A grupında oynamaya başladı. 2006 senesinde kiralık olarak Uruguay’ın Nacional grupına gitti. 2007 senesinde ise çoğu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekince İtalya‘nın Lazio grupıyla 3 milyon Euro karşılığı anlaştı.

Fernando Muslera, IFFHS doğrulusunda 2010 senesinin dünyada en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi.

2011-12 sezonu evveli 6.750.000 Euro bonservis bedeli ile Galatasaray‘a aktarma oldu.

Muslera Galatasaray forması ile ilk maçına Olympiakos karşısında çıkmış, ama 1. dakikada gelen gole engel olamayınca grupı, hazırlık maçından 1-0 yenik ayrılmıştır.

Muslera, Galatasaray’daki ilk penaltı kurtarışını ise Süper Lig’in 2011-12 sezonunun 10. haftasında oynanan Mersin İdman Yurdu maçının 45. dakikasında yapmış ve grupının puan almasını sağlamıştır.

Kariyerindeki ilk ve tek golünü 8 Nisan 2012 tarihinde oynanan normal sezonun son maçı olan Manisaspor – Galatasaray maçının 82. dakikasında penaltıdan atmıştır.

Hem de Muslera aynı maçta Faryd Mondragon ve Claudio Taffarel ‘in elinde tespit edilen normal ligde 15 maç gol yememe rekorunu 19 maça çıkararak rekorun tek sahibi olmuştur.

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2004-2007 – Montevideo Wanderers

2006-2007 – Nacional (kiralık)

2007-2011 – Lazio

2011- – Galatasaray

"Beşiktaş maçı kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Çok yüksek bir motivasyonla maça çıkacağız. 4. ya da 5. olarak ligi bitirme şansımız var, bu çok büyük bir hedef. Büyük bir motivasyonla maça çıkacağız"