Muslera River Plate'e Gidebilir!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera 'nın, sezon sonu Arjantin'in köklü kulübü River Plate 'e transfer olacağı iddiaları sürerken, River cephesinden gelen haberler Sarı-Kırmızılı taraftarları sevindirecek cinsten...

River Plate Genel Menajeri Enzo Francescoli yaptığı açıklamada kaleci transferi için çalışmalarının sürdüğünü ve hafta sonuna kadar teknik direktör Marcelo Gallardo ile bu konu hakkında görüşeceklerini belirtti.

'Muslera'yı çok beğeniyorum'

Esudiantes kalesini koruyan 32 yaşındaki kaleci Mariano Andujar'ı çok beğendiğini dile getiren Francescoli, ''Oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca Muslera'yı da çok beğeniyorum. Ancak bizim için çok pahalı. Sorun yalnızca para da değil. Çözülmeyecek başka şeyler de var'' diyerek Muslera kapılarını kapattı.