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Muslera kararı taraftarı kahretti

Galatasaray'da mali durumlar yüzünden oluşan tabloda çıkış arayan yönetim teklif gelmesi halinde başarılı eldiven Fernando Muslera'yı 12 ila 15 milyon Euro gibi bir rakama satacağı bilgisi alındı

Muslera kararı taraftarı kahretti

 Burak Yılmaz için West Ham United'la pazarlık halinde olan Galatasaray yönetimi, mali tablo yüzünden Aslan'ın Sneijder'le birlikte en değerli varlığı olarak gösterilen Muslera'yı da satılığa çıkarıyor.

YÖNETİM "EVET" DİYECEK

Habertürk gazetesinin haberine göre; Muslera'nın sözleşmesi 2014'te ciddi bir zam yapılarak 2018'e kadar uzatılmıştı. Uruguaylı eldivenin maç başılarla birlikte yıllık maliyetinin 4,5 milyon Euro'yu bulması da bu kararda önemli rol oynadı. Kemerleri sıkan Sarı-Kırmızılılar, kaynak yaratmak için Muslera için gelebilecek 12 ila 15 milyon Euro civarında bir rakama "evet" diyecek.

İNGİLİZLER PEŞİNDE

Daha önce İngiliz kulüpleri tarafından takip edilen Aslan'ın 1 numarasına, yine Premier Lig'den teklif gelebileceği, kriz ortamı nedeniyle bonservisinde de kolaylık gösterileceği öğrenildi.
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GalatasarayFernando Muslera
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