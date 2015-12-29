Murat Erdoğan Torku Konyaspor ile yollarını ayırdı

Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sezon başında

tif Direktörlük görevine getirilen

ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili Torku Konyaspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz"

denildi.

Torku KonyasporSporMurat Erdoğan