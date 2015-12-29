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Murat Erdoğan Torku Konyaspor ile yollarını ayırdı

Torku Konyaspor'da Sportif Direktörlük görevini üstlenen Murat Erdoğan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi

Murat Erdoğan Torku Konyaspor ile yollarını ayırdı
 Torku Konyaspor'da Sportif Direktörlük görevini üstlenen Murat Erdoğan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi

Torku Konyaspor Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sezon başında Sportif Direktörlük görevine getirilen Murat Erdoğan ile yollar ayrıldı.



Konuyla ilgili Torku Konyaspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.
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Torku KonyasporMurat Erdoğan
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