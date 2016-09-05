Müjde! Cezalar ertelendi...

Galatasaray yönetiminin, geçtiğimiz sezon sonunda başta Hollandalı yıldız Wesley Sneijder olmak üzere birçok futbolcuya kestiği ve büyük bir krize yol açan astronomik orandaki cezaları tahsil etmediği ortaya çıktı.

Wesley Sneijder’a gördüğü kartlar ve yönetimi hedef alan açıklamaları nedeniye toplam 2.3 milyon Euro ile en yüksek cezayı kesen yönetimin, bu cezayı süresiz olarak ertelediği, sezonun ilk ödemesini kesintisiz olarak alan Hollandalı yıldız oyuncunun da bu kararı memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.

SNEİJDER’IN YÜZÜ GÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta babası ve menajeri ile birlikte başkan Dursun Özbek’le Florya’da yediği özel yemekte, bu kararın mutluluğu da yüzüne yansıyan Sneijder’ın, yönetimle arasındaki tüm buzları erittiği kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere geçen sezon sonunda kesilen ve soğuk duş etkisi yaratan cezalar, yeni sezon öncesi Florya’da büyük bir huzursuzluğa neden olmuştu. Yıllık kazancı olan 4.5 milyon Euro’luk ücretinin 2.3 milyon Euro’su ceza yoluyla kesilmek istenen ‘Sniper’, yönetimin ‘ücretini indir’ önerisini de kabul etmemiş, oğlunun vaftiz törenini öne sürerek hazırlık çalışmalarına geç katılmıştı.