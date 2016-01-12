Muhteşem Yüzyıl Kösem Handan Sultan Tülin Özen Kimdir? 12 Ocak 2016 Salı

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizinde canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır.

Rol Aldığı Diziler :





2013 – Tatar Ramazan (TV Dizisi)

2013 – Adını Kalbime Yazdım (TV Dizisi)

2015 – Kösem Sultan (TV Dizisi)





Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizinde canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır.





Rol aldığı tiyatro oyunları

Sersemler Evi (oyun)