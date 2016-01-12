Muhteşem Yüzyıl Kösem Handan Sultan Tülin Özen Kimdir? 12 Ocak 2016 Salı

Muhteşem Yüzyıl Kösem Handan Sultan kimdir? Gerçek adı ne? Tülin Özen kimdir? Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu alan Muhteşem Yüzyıl, seriye bu kez Osmanlı tarihinde önemli yer alan Kösem Sultan'ın hayatını konu alarak devam ediyor.Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in yazdığı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan, Mert Baykal ve Deniz Koloş’un üstlendiği Muhteşem Yüzyıl-Kösem güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Osmanlı padişahı I. Ahmet'in annesi, Valide Sultan ve III. Mehmet'in eşi Handan Sultan'ı canlandıran Tülin Özen ile ilgili detaylar haberimizde...
Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizinde canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır.