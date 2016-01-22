Muharrem Uzun'un Lazar Markovic İsyanı

Tuzlaspor Teknik Direktörü Muharrem Uzun,Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun, grubundaki bütün maçları kazanan Fenerbahçe'den puan almaya çok yakın olduklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

İlk yarıda temposu vasat bir karşılaşma oynandığını vurgulayan Uzun, "İkinci yarı takımımız gayet iyi futbol ortaya koydu. Çok iyi pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'den ilk puanı almaya yakındık. Markovic'in eliyle aldığı topun, gol olmasıyla yenildik" ifadelerini kullandı.