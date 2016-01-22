Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Muharrem Uzun'un Lazar Markovic İsyanı

Dün akşam oynanan kupa maçında yaşanan pozisyonda Lazar Markovic'in attığı golden önce el olduğunu söyleyen Muharrem Uzun adeta hakemi eleştirdi

Muharrem Uzun'un Lazar Markovic İsyanı

 Tuzlaspor Teknik Direktörü Muharrem Uzun,Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun, grubundaki bütün maçları kazanan Fenerbahçe'den puan almaya çok yakın olduklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

İlk yarıda temposu vasat bir karşılaşma oynandığını vurgulayan Uzun, "İkinci yarı takımımız gayet iyi futbol ortaya koydu. Çok iyi pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'den ilk puanı almaya yakındık. Markovic'in eliyle aldığı topun, gol olmasıyla yenildik" ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Lazar Markovic
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.