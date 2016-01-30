Muharrem Usta'yı çileden çıkardılar, çok sert açıklamalar!

Başkan Usta, önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir toplantı düzenleyip 1.5 ayda yaptıklarını Trabzonspor camiası ile paylaşacaklarının altını çizerek, “Bütçede olağanüstü bir yere geldik. Yaptığımız hamleleri ve yıllık oyuncu giderini 130 milyon TL’den 75 milyon TL’ye nasıl indirdiğimizi Trabzonspor camiasına anlatacağız. Çünkü biz Trabzonspor’u her anlamda ayağa kaldırmak için göreve geldik. Burada adeta gelenek haline gelmiş gelene, gidene 2.5 milyon euro vermek. Biz bu geleneğe son verdik, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

"Sefa ve Erkan ile de görüşeceğim"

VEFA hamlesinin devam ettiğini de söyleyen başkan Muharrem Usta, “Sefa ve Erkan ile de görüşeceğim. Onların da diğer takım arkadaşları gibi bu zorlu süreçte gereken özveriyi yapacaklarına inanıyorum. İki oyuncumuzun yapacağı 2 milyon TL’lik ‘VEFA’ bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak” dedi.

"Ya adam olacak ya da sonuçlarına katlanacak"

Başkan Usta, M’bia’nın ayrılışının ardından Cavanda’nın kendisine çeki-düzen vermesini beklediğini de belirtirken, “Ya adam olacak ya da olacakların sonuçlarına katlanacak”diyerek oyuncusuna da gözdağı verdi.

Kaynak : Günebakış