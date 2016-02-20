Muharrem Usta Trabzonspor'un yeni teknik direktörünü açıkladı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Lucescu'nun çalıştığı takımı ile yıl sonuna kadar kontratı var. Lucescu'nun olabilme ihtimalinin önemli düzeyde olduğunu biz de Teknik Direktörümüz Hami Mandıralı da biliyor. Lucescu takımın başına gelirse hocamız Hami de onunla birlikte takımda devam edecektir" dedi.



TARAFTAR DERNEĞİNİN YEMEĞİNDE KONUŞTU

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Fatsa Trabzonsporlular Taraftar Birliği'nin organize ettiği akşam yemeğine katıldı. Muharrem Usta, Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzonsporlular derneklerini ziyareti kapsamında Fatsa'ya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta onuruna düzenlenen yemeğe Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Erişmiş, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Selamettin Bayçelebi, daire amirleri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, hafta sonu TT Arena'da oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR İÇİN GALATASARAY MAÇI BİR DÖNÜM MAÇIDIR"

Galatasaray karşılaşmasının dönüm maçı olduğunu söyleyen Usta, "Galatasaray ile biz bu yıl benzer bir tablo içinden geçiyoruz. İyi bir maç olacak. Bizim açımızdan Galatasaray maçı bir dönüm maçıdır. Bu maçı eğer biz alırsak bu takım bambaşka bir takım olacaktır. Alabilecek psikoloji, güç ve inanç takımızda var. Bir derbi maçı oynayacağız sonuçta her sonuç olabilir. Bu maçtan kesinlikle çok umutluyum. İyi bir netice alacağımıza inanıyorum. İnşallah bizim lehimize sonuçlanır" açıklamasını yaptı.





"MUSTAFA DENİZLİ HOCAMIZI, BOŞTA OLSAYDI BELKİ DE TRABZONSPOR'A GETİRİRDİK"

Takım olarak bir geçiş dönemi içerisinde olduklarını belirten Başkan Usta, "Seçim döneminde teknik direktörlük için Lucescu konusu çok gündeme geldi. Lucescu'nun çalıştığı takımı ile yıl sonuna kadar kontratı var. Lucescu'nun olabilme ihtimalinin önemli düzeyde olduğunu biz de Teknik Direktörümüz Hami Mandıralı da biliyor. Açıkçası Lucescu takımın başına gelirse hocamız Hami de onunla birlikte takımda devam edecektir. Bu dönem Hami hocamızla çok iyi yol aldığımızı düşünelim, teknik direktör tek başına takımı şampiyon yapmıyor. Şampiyonluk yaşayan bir hocanın o şampiyonluk stresinden birkaç defa geçmesi gerekiyor. Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda öyle bir hocayla hedefe gitmesidir doğru olan. Fakat işlerimizin iyi gittiği yerde hiçbir düzeni bozmak istemeyiz. Bu dönem bizim kulüp olarak ekonomik anlamda toplanma dönemimizdir. Mustafa Denizli hocamızı biz, boşta olsaydı belki de Trabzonspor'a getirirdik. Fakat bu kadar dağınık bir şekilde kulübe hangi hocayı getirirseniz getirin burada yer bitirirler adamı. Her türlü dağınık durumdasınız. Kulübümüzü bu karanlık tünelden çıkarmak zorundayız. Kendi gücümüzle doğru kaynaklarla doğru işler yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.