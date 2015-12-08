Muharrem Usta Takımın Başında Fatih Tekke'yi Görmek İstiyor

Trabzonspor'da Sadi Tekelioğlu'nun teknik direktörlük görevini bırakmasının ardından, başkan Muharrem Usta, takımı emanet edeceği isim için düğmeye bastı. Arayışlarını sürdüren Usta'nın aklındaki ilk isim, Trabzonspor'un efsane kaptanı Fatih Tekke.

"BENİM GÖREVİM SEÇİME KADARDI"

3 maçlık görevinin bittiğini söyleyen Tekelioğlu, "Benim görevim seçime kadardı. Ben kulübün adamıyım. 3 maçlık görevimi 2 galibiyetle tamamladım. Fenerbahçe galibiyeti hediye etmek isterdim. 18 yıldır kazanamıyoruz orada. Çok istedim ama olmadı. Yine de 6 puan kazandırdım başımız dik. Yönetimin bundan sonra önü açıktır. Asla zorlamayla görevde kalmam. Yönetim kiminle çalışmak istiyorsa gelsin görüşsün. Ben yerimi ve pozisyonumu biliyorum. Eğer kafalarında varsam olur. Ama kimsenin önüne geçmem. Bu süreçten sonra Yönetim Kurulu özgür bir şekilde görevini yapacaklardır. Ben yönetime istediği uygulamayı yapmaları konusunda önlerini açacağım" ifadelerini kullandı.

YENİ ADAY FATİH TEKKE

Yaşanan bu gelişmenin ardından göreve resmi olarak yarın başlayacak olan yeni başkan Muharrem Usta teknik direktörlük konusunda ilk adımını atacak ve kafasında düşündüğü ismi yönetim kurulu ve sportif direktör Süleyman Hurma'ya iletecek.

Usta, yönetim kurulunun ve Süleyman Hurma'nın kabul etmesi halinde sezon sonuna kadar takımı kulübün efsane isimlerinden Fatih Tekke'ye emanet edecek.

(Kaynak: Hürriyet)