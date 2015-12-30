Muharrem Usta Stephane Mbıa'ya patladı

Süper Lig'in devre arasına Stephane M'bia krizi ile giren Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, isim vermeden oyuncuya sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.

Trabzonspor'un Kamerunlu oyuncusu Stephane Mbia'nın, İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi ile yaptığı sözleşmede bulunan, "Ödemelerim gecikirse her gün için faizini alırım" maddesini devreye sokması göreve gelen yeni yönetimin başını ağrıttı. Yaklaşık 3 ay geciken ödemelerinin faizinin 2 milyon Euro tuttuğunu belirten Mbia, avukatı aracılığıyla yönetime ihtar çekti. Bu ihtara cevap alamayan yıldız futbolcu, 850 bin Euro'luk ödemeye rağmen bordo-mavili kulübe ikinci bir ihtar daha göndermesi üzerine, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, isim vermeden oyuncuya sosyal medya üzerinden göndermede bulundu.

Usta, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya yıldızı bile olsa... Bir kulüp oyuncunun elinde oyuncak olmuşsa; sorun derin demektir. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" ifadelerini kullandı. - TRABZON