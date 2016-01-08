Muharrem Usta Milli Takım ile ismi anılan Volkan Demirel'e tepki gösterdi

Son günlerde A Milli takım ile Euro 2016'da olup olmayacağı tartışılan Volkan Demirelkonusuna Trabzonspor başkanı Muharrem Usta'dan da dolaylı tepki geldi.

Muharrem Usta Twitter'da Taner Topçuoğlu'nun, Volkan Demirel fotoğrafını paylaşıp, ''Milli takımı milli maç günü yüz üstü bırak küfür ederek sahadan çık ama tekrar milli takım için adın geçsin'' şeklinde yazdığı mesajı retweet yaparak Fenerbahçeli kalecinin Milli takıma alınmaması konusundaki görüşünü dolaylı yoldan açıklamış oldu.

Fatih Terim ne demişti?

Fatih Terim, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ''Herkesin istemesi lazım. Oynar, oynamaz, gelir, gelmez bu herkesin milli takımı. Dolayısıyla Volkan da uzun yıllar hizmet etmiş oyuncularımızdan bir tanesi. Tabii ki isteyecek. Türk Milli Takımı'nı kim istemez? Herkes ister. Bundan doğal bir şey yok. Bütün oyuncular için teknik heyet olarak, şahsım olarak oturacağız, herkesi adil bir şekilde, bize yararlı olacak bir şekilde seçeceğiz. Bunun dışında onun şansı var mı, ötekinin busu var mı bilmiyorum'' ifadelerine yer vermişti.