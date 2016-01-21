Muharrem Usta kötü gidişatı yorumladı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Hami Mandıralı'nın teknik direktörlük görevin getirilmesinin ardından basının karşısına geçti. Sözlerine Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu özetleyen bir girişle başlamaya hazırlanan Usta'nın sözü toplantı salonunda çalan 'dink donk' sesiyle kesildi. Herkesin bir anda sustuğu ve nerden geldiği anlaşılmayan bu sesin ardından Muharrem Usta, "İşte Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum bu, tehlike çanları çalıyor" dedi.



USTA: "İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM GONG DİYE ÇALAN ZİLE BENZETİYORUM"

Trabzonspor'un büyük bir çöküş içinde olduğunu söyleyen Usta şok açıklamalar yaptı. İşte Usta'nın açıklamalarından satır başları;

Yaklaşık 1 ayı aşkın süre oldu seçileli ve bu süre oldu seçileli. Kulübün hem ekonomik durumunu, hem finansal, hem de idari yapısını büyük oranda anlamaya çalışıyoruz. Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum iyi tahlil edilmeye muhtaç Adı iyi konularak atılabilecek en iyi adımların atılmasına muhtaç kılıyor. Peki Trabzonspor neyle karşı karşıya? Daha iyi anlaşılsın diye basitleştirmeye çalışacağım. Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu gong diye çalan zile benzetiyorum. Çöküş dönemiyle iç içeyiz. İçinde bulunduğumuz durumun adı çöküş dönemi. Ben buna büyük çöküş diyorum. Ekonomik anlamda ve sportif anlamda büyük sorun yaşıyoruz.

"200 MİLYON TL'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Bu sorunun derinliği çok fazla. Satın alınmış oyuncuların bonservisine, sözleşmesi feshedilmiş oyuncuların döneme planlarına göre kulübümüzün acilen 200 milyon Türk lirasına ihtiyacı var. Trabzonspor bizim en değerlimiz. Trafik kazasıyla yoğun bakıma düştü. Trafik kazası geçirmiş, kolu bacağı kırılmış her yanı hasarlı birinin hemen ayağa kalkması mümkün mü. Önce bununla yüzleşeceğiz. Bir çile dönemindeyiz. Çile döneminde tüketim ekonomisi çalışmaz. Bitmişsiniz... Bu kadar ağır travmalar geçirmiş Trabzonspor'un bir günde devleşmesini kim nasıl bekleyebilir?. Sabırlı olacağız...

"BATAK POLİTİKASI GÜTMÜYORUM"

Bu derinleşen çöküş dönemi bitiş dönemine gidecek. Ben burada bir batak politikası gütmüyorum. Kimse böyle bir şey düşünmesin. Ben Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu şeffaf olarak paylaşıyorum ki buraya güç verin, destek verin, Trabzonspor'u ayağa kaldıralım. Transfer diye bir gündemi ortadan kaldıralım. Elimizde bu kadar oyunu var. Bu kadar yüksek kontratlara imza atmışken oyuncuları gönderemezsiniz. Eksin bölgelerimiz var. Ben de biliyorum var olduğunu. Eksik olduğu için bunlar alındı. Aynısını mı yapalım? Bu kadar oyuncu nasıl değersiz olabilir. Yok mu bunun içinden yeni oyuncu çıkartacağımız. İşte bu yüzden Hami hocayla yeni bir yolculuğa çıkıyorum.

"HAMİ HOCAYLA UZUN SÜREDİR DERTLEŞİYORUZ"

Hami hocayla uzun süredir konuşuyoruz. Dertleşiyoruz. Onun ilk geldiği dönemde de vardı böyle oyuncular. Dün basket takımımız İtalya'nın liderini yenerkern ortada bir ruh vardı. İşte o ruhu Trabzonspor'a kazandırmamız lazım. Bu zor bir yolculuk. Bu yolcuğu ne kadar az zarar verersek yaparsak o kadar iyi olur. Hani size devasa bir borçtan bahsettim ya. Takımda oynayan oyuncuların aylık ücretlerini ödemedikten sonra ne başarısı bekliyorsunuz. Bu insanlarla öyle veya böyle kontrat yapılmış. Hiçbir futbolcuyu hatalı görmüyorum. Biz onları bu duruma soktuk. Buradan onlara sesleniyorum. Onların hepsi değerlidir. Onlarla

Trabzonspor'u ayağa kaldıracağız. Oynayan oyuncunuzun parasını zamanında vermiyorsanız ne taraftar olarak, ne camia olarak, ne de yönetim olarak bu durumdayız diye konuşamazsınız.





USTA: "BUNUN ALTINDAN KALKACAĞIZ"

Onlara söz verdik. Acil dertlere çare olmak için elimizi taşın altına koyduk ama öyle bir delikten bahsediyoruz ki ne olduğunu anlamadık. Şubat ayından itibaren onların ödemelerine geçiyoruz. Oyuncularımızın parasını zamanında vermeyi ilke haline getirmeliyiz. Bütün camiadan şunu rica ediyorum. Benim anlattıklarım herkesi üzmüş olabilir, çok acı bir yüzü görmüş olabilir. Ama bizim yönetimiz bu acılıı dönemleri çok gördü. Bunun altından kalkacağız. Nereye doğru adım attığımızı çok iyi biliyoruz. Gerçeklerle yüzleşmezsek nereye vardığımızı bilemeyiz. Hoca konusunda da istikrardan bahsettik. Her alanda istikardan bahsediyoruz. Hangi zamanda hangi adımı atmalısınız ki doğru zamanda doğru koltuğa doğru insanı oturtmalısınız. İstikrar budur.

"SADİ HOCANIN HAYALİ VAR"

Sadi Hocanın bir hayali var. Hep altyapıyı istiyor, hep orayı özlüyor. Elinden geleni yaptı. Detaylarına girmeyeceğim Bursa maçından sonra söylediklerine katılıyorum. Trabzonspor'un sezon başındaki futbolcu bütçesi 150 milyon TL idi. Şu an ise 100 Milyon TL'deyiz. Hedef yaklaşık 85 milyon TL'ler...

"TRANSFER YOK"

Transfer yok. Belki sol bekte takas yöntemiyle olabilir. O da olmak zorunda değil. Bir de santrafor bölgesi var. Ara transferde futbolcu almak zor. Golcü arıyorsanız, herkes arıyor. Kimse de vermiyor. Bizde adı geçen Muhammet Demir'le görüşmeler oldu. Ama o konuda kesin olarak sonuca varılmış bir şey yok. Belki Muhammet Demir olabilir... Sol bek olaiblir... Belki ikisi de olmayabilir. Keşke Trabzonspor'un tek derdi fovet veya sol bek olsa.

HAMİ MANDIRALI: "HEDEFİMİZ TRABZONSPOR'U AYAĞA KALDIRMAK"

Muharrem Usta'nın ardından Hami Mandıralı söz aldı;

"Tekrar yuvama geldiğim için mutluyum. Ekibimle beraber bu tabloyu gördükten sonra bizim katkı sağlamamız sahada olacak. Trabzonspor'u sevenleri bir nebze olsun rahatlatacağız. Bizim işimiz sahada... Tek düşüncemiz Trabzonspor'u bu düştüğü yerden ayağa kaldırmak. Yetenekli oyuncularımız var ama bunları tekrar kıymetli hale getirmemiz lazım. Terapilerle, konuşmalarla... Hedefin Trabzonspor'u daha ileriye taşımak olduğunu onlara anlatacağız. Yüreği bizde olan, bu forma için atan, savaşmak isteyen herkese açığız. Kimseye önyargımız yok. Trabzonspor'a gelen her oyuncu kıymetlidir. Futbolcunun bir defa konuşma hakkı vardır. O da transfer zamanıdır. En iyi parayı almak için konuşur. Onun haricinde ayakları konuşur. Trabzonspor'u bir tek yönetim kurulu veya bizler değil hepimiz kurtarmalıyız.

(Kaynak: Hürriyet)