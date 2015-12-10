Muharrem Usta'dan Trabzonsporlu futbolcular hakkında flaş açıklamar

Muharrem Usta, kulübün dışarıdan gördüğüyle içerisinde gördüğü şeylerin birbiriyle örtüştüğünü belirterek, "Seçim sürecinde de söylediğim gibi hem ekonomik hem sportif hem de itibar anlamında ciddi sorunları olan bir durumla karşı karşıyayız ama bu 2 günde oldukça önemli işler yaptık. Kulüpte olan arkadaşlar '2 günde yapılan iş, bizim burada 2 ayda yapılmaz. Bu hıza nasıl ayak uyduracağız' diyor. Bence iyi şeyler olacak, çok hızlı dönüşüm olacak. Hem sporcular açısından hem kulübün içi açısından bir hareketlenme başladı. İyi olacak, taraftarımız rahat olsun." şeklinde konuştu.

"Oyuncular öksüz çocuklar gibiydi"

Kulüpte oyuncularla bir araya geldiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti: "Oyuncularda şunu gördüm, biraz öksüz çocuklar gibiydi. Kendilerini yalnız ve biraz sahipsiz hissettiklerini fark ettim ama bugün itibarıyla bambaşka bir hava ile hayata tekrar başladılar. Sorunları da tek tek çözülmeye başlandı. Bence kulübün içindeki hava da değişmeye başladı. Bu bir değişim süreci ama uzun süreli olmayacak kısa sürede çok şey değişeceğine hepimiz şahit olacağız." dedi.