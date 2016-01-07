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Muharrem Usta'dan Trabzonspor camiasına Mircea Lucescu müjdesi

Başkanlık seçimleri öncesinde Mircea Lucescu'yu vaadeden Muharrem Usta başarılı hoca ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Muharrem Usta'dan Trabzonspor camiasına Mircea Lucescu müjdesi

 Trabzonspor'un Mircea Lucescu rüyası gerçeğe dönüşüyor.

Başkan Muharrem Usta'nın seçim vaatleri arasında yer alan Rumen teknik adamın, bordo mavili yöneticilerin teklifini en sonunda'evet' dediği belirtildi. 

71 yaşındaki teknik adamın, ekibiyle birlikte Trabzonspor'a gelmeyi kabul ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk halen Ukrayna 1. Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.

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Rumen teknik direktör, 2004 yılında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gittiği Shakhtar Donetsk'e 8 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Kupası, 2 Ukrayna Süper Kupası ve 1'er UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası kazandırdı. 

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Ukrayna basınında bugün çıkan haberlerde de, Lucescu'nun Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Tecrübeli çalıştırıcının bu konuda 10 Ocak Pazar günü bir açıklama yapacağı da iddia edildi.

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Muharrem UstaMircea Lucescu
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