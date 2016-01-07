Muharrem Usta'dan Trabzonspor camiasına Mircea Lucescu müjdesi

Trabzonspor'un Mircea Lucescu rüyası gerçeğe dönüşüyor.

Başkan Muharrem Usta'nın seçim vaatleri arasında yer alan Rumen teknik adamın, bordo mavili yöneticilerin teklifini en sonunda'evet' dediği belirtildi.

71 yaşındaki teknik adamın, ekibiyle birlikte Trabzonspor'a gelmeyi kabul ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk halen Ukrayna 1. Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.

SHAKHTAR'A 16 KUPA KAZANDIRDI



Rumen teknik direktör, 2004 yılında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gittiği Shakhtar Donetsk'e 8 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Kupası, 2 Ukrayna Süper Kupası ve 1'er UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası kazandırdı.

UKRAYNA BASINI: İMZALAR ATILDI



Ukrayna basınında bugün çıkan haberlerde de, Lucescu'nun Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Tecrübeli çalıştırıcının bu konuda 10 Ocak Pazar günü bir açıklama yapacağı da iddia edildi.