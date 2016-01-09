Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Muharrem Usta'dan taraftara İbrahim Yattara sürprizi

Trabzonspor başkanı Muharrem Usta sosyal medya üzerinden taraftara müjdeli bir soru sordu

Muharrem Usta'dan taraftara İbrahim Yattara sürprizi

 Usta, kazancının ihtiyaç sahipleri ve yetim çocukların eğitimini için kullanılması amacıyla Yattara'ya jübile maçı organizasyonunun yapılıp yapılmamasına ilişkin bir anket düzenledi. 

Söz konusu anket kısa sürede binlerce Trabzonsporlu taraftar tarafından oylanırken, oy verenlerin büyük çoğunluğu 'evet' yanıtını verdi. 

MÜJDEYİ VERDİ 



Bunun üzerine Başkan Usta, Trabzonluları heyecanlandıran müjdeyi vererek, "Hami, Fatih, Ünal, Şota, Yattara gibi iz bırakan efsaneler için birisi Trabzon'da diğeri İstanbul'da muhteşem jübilede buluşuyoruz. Bu camianın büyüklüğünü tekrar hatırlamak ve hatırlatmak için... Bir jübile maçını da Avrupa'nın göbeği VİYANA'da yapmak şart oldu"dedi.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Muharrem UstaIbrahim Yattara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.