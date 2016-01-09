Muharrem Usta'dan taraftara İbrahim Yattara sürprizi

Usta, kazancının ihtiyaç sahipleri ve yetim çocukların eğitimini için kullanılması amacıyla Yattara'ya jübile maçı organizasyonunun yapılıp yapılmamasına ilişkin bir anket düzenledi.

Söz konusu anket kısa sürede binlerce Trabzonsporlu taraftar tarafından oylanırken, oy verenlerin büyük çoğunluğu 'evet' yanıtını verdi.

MÜJDEYİ VERDİ



Bunun üzerine Başkan Usta, Trabzonluları heyecanlandıran müjdeyi vererek, "Hami, Fatih, Ünal, Şota, Yattara gibi iz bırakan efsaneler için birisi Trabzon'da diğeri İstanbul'da muhteşem jübilede buluşuyoruz. Bu camianın büyüklüğünü tekrar hatırlamak ve hatırlatmak için... Bir jübile maçını da Avrupa'nın göbeği VİYANA'da yapmak şart oldu"dedi.