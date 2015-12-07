Muharrem Usta'dan Şampiyonluk Sözü

Trabzonspor Kulübü'nün 70. genel kurulunda divan başkanı Ahmet Metin Genç, Muharrem Usta'nın başkanlığa seçildiğinin açıklanmasının ardından ilk olarak eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu kürsüye davet etti.

Genel kurulda 3 başkan adayının medeni bir şekilde yarıştığını ifade eden Genç, kendisi adına sonuçlar önceden belli olmasına karşın salonda bekleyen Hacıosmanoğlu'na alkış istedi.

Taraftarları tarafından "Büyük başkan" tezahüratları yapılan ve alkışlanan Hacıosmanoğlu, davet üzerine kürsüden üyelere bir konuşma yaptı.

Hacıosmanoğlu: "Haksız yere kalbini kırdığım Trabzonspor sevdalıları varsa onlardan özür diliyorum"

Üyelere seslenen Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor'un gerçek sahibi sizlersiniz. Trabzonspor başkanını genel kurullarda belirliyor. Siz de burada bu akşam yeni başkanınızı belirlediniz. Herkesin bu sonuca saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Bende saygı duyuyorum" dedi.

Yönetimin 3 yıllığına seçildiğini dile getiren Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer biz Trabzonspor sevdalılarıysak seçilen yönetimi rahat bırakalım destek olalım. Başarısız olsalar da sürelerini tamamlamalarını sağlayalım ve Trabzonspor'u yukarıya taşımaları adına onlara destek olalım. Haksız yere üzdüğüm, kalbini kırdığım Trabzonspor sevdalıları varsa onlardan özür diliyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim için Trabzonspor'u siyasete alet etti dediler, hiç bir zaman alet etmedim. Bu kongrede yaşadık. Her aday olduğumda siyasi engeller karşıma çıktı. Ben vefalı bir insanım, vefasızlık görsemde. Hz. Ali'nin çok güzel bir sözü var. "Vefasızlık görsemde, vefakar olmaya devam edeceğim."

Şike sürecindeki mücadelenin takipçisi olacaklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, " UEFA Temyiz Kurulu'nun karar vermesine 3 ay gibi bir zaman kaldı. FIFA ve CAS devreye girecek. Eğer bu işten sonuç alamazsak biz de Muharrem beyi eleştireceğiz seni de susturdular diye. Ben sizlere bir dize ile veda etmek istiyorum. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Sadece bahar için yaprak döktük" ifadesini kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun konuşmasının ardından divan başkanı Genç, Muharrem Usta, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Celil Hekimoğlu ellerini birlikte havaya kaldırarak üyeleri selamladılar.

Hekimoğlu: "Mahkemeye itiraz etmeyeceğiz"

Başkan adaylarından Celil Hekimoğlu da 1 yıldan beri çok ciddi bir emek verdiklerini belirterek, "Sizler benden daha çok çalıştınız, benden daha çok inandınız. Üzerimde çok hakkınız var hakkınızı helal edin. Bugün 7 binden fazla üyenin katıldığı kongreyi 13 gibi çok az bir oy farkıyla kaybettik. Biz buna itiraz ederek mahkemeye götürüp, bu seçimi kazanabilirdik ama biz Trabzonspor'un mahkeme kapılarından kurtulmasını istiyoruz. Biz önce Trabzonsporluyuz, Trabzonspor'un mutluluğunu istiyoruz. Trabzonspor'dan 50. yılında şampiyonluk istiyoruz. Muharrem beye de başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Usta: "Müthiş bir kongre oldu"

Trabzonspor başkanlığına seçilen Muharrem Usta, kongrenin sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında, "Benim yakın arkadaşlarımdan biri Celil bey. Bir diğer arkadaşım da İbrahim Hacıosmanoğlu. Her ikisine de tebriklerimi sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Biz hepimiz Trabzonspor için varız, bundan sonra da böyle devam edeceğiz" dedi.

Trabzon'dan Türkiye'ye bu kongrede muhteşem bir görüntü verdiklerini kaydeden Usta, şunları söyledi:

"Yüzde 75'lik bir katılımla yaklaşık 7 bin 400 kişinin katıldığı gerçekten müthiş bir kongre oldu. Çok küçük farkla da olsa Celil bey ve ben geçen seçimde birlikte kaybetmiştik, İbrahim bey başkan seçilmişti. Biz sonuna kadar İbrahim beyin arkasında durduk. Şimdi ise yine çok küçük farkla kazandık ama biz bir bütünüz. Trabzonspor için hep birlikte var olacağız. Kongreye ülkenin dört bir tarafından Trabzonspor için gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'dan gelen tüm Trabzonspor sevdalılarına teşekkür ediyoruz. 50. yılda şampiyonluğa büyük yolculuğumuzu başlattığımızı ilan ediyoruz."

Konuşmaların ardından başkanlığa seçilen Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarına poz verdikten sonra genel kurul sona erdi.